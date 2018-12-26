Заявление Уполномоченного по правам человека Республики Абхазия.

Асида Шакрыл: сотрудникам правоохранительных органов необходимо действовать в установленных законом пределах допустимого вреда при задержании.



Сухум. 26 декабря. Апсныпресс. Уполномоченный по правам человека Абхазии Асида Шакрыл распространила заявление.



В заявлении омбудсмена говорится:



«11 декабря 2018 года сотрудники отделения уголовного розыска Очамчырского РОВД во время проведения оперативно-розыскных мероприятий применили огнестрельное автоматическое оружие при попытке остановить преследуемый автомобиль ВАЗ-2114. В результате стрельбы был ранен пассажир машины - гражданин Республики Абхазия Цвижба А.Г.



Открыв на ходу огонь из автоматического оружия, сотрудники Уголовного розыска тем самым подвергли серьезному и неоправданному риску жизнь водителя, проигнорировавшего требование остановиться, а также пассажиров данного автомобиля и других участников дорожного движения, оказавшихся на месте происшествия.



Согласно сообщениям в СМИ, сотрудники РОВД выстрелами в шины автомобиля пытались остановить его. Однако, хорошо известно, что стрельба, осуществляемая с движущегося транспортного средства, сложна и опасна, поскольку прицелиться в таких условиях чрезвычайно сложно, поэтому пуля попала не в колеса, а в салон автомобиля.



Абхазское законодательство четко регламентирует условия, при которых допускается применение огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов. Так, статья 13 Закона Республики Абхазия «О милиции» содержит исчерпывающий перечень обстоятельств, при которых сотрудники органов внутренних дел могут применить огнестрельное оружие. Следует подчеркнуть, что в соответствии с данной статьей, представители правоохранительных органов не имели права стрелять по движущемуся автомобилю с целью остановить его движение.



Вызывают обеспокоенность угрожающие жизни и общественной безопасности непродуманные действия сотрудников отделения уголовного розыска, нарушивших принципы соразмерности применения силы и применения автоматического оружия в надлежащих обстоятельствах. Действия правоохранителей привели к условиям, повышающим опасность причинения чрезмерного вреда жизни и здоровью людей.



Сотрудникам правоохранительных органов необходимо действовать в установленных законом пределах допустимого вреда при задержании, которые диктуются тяжестью совершенного общественно опасного деяния, личностными характеристиками задерживаемого и возможностью применения им оружия.



Недопустимо пренебрегать содержанием статьи 10 Закона «О милиции», которая гласит, что сотрудник милиции обязан стремиться, в зависимости от характера и степени опасности правонарушения и лиц, его совершивших, и силы оказываемого противодействия к тому, чтобы любой ущерб, причиняемый при этом, был минимальным.



Следует помнить, что «высшим нравственным смыслом служебной деятельности сотрудника является защита человека, его жизни и здоровья, чести и личного достоинства, неотъемлемых прав и свобод» (часть 2 статьи 4 Кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел РА).



Мы ожидаем, что министр внутренних дел РА примет надлежащие меры реагирования на случившееся. Вместе с тем, в целях предотвращения нарушения прав человека и повышения ответственности представителей правоохранительных органов, считаем необходимым установить и внедрить эффективные процедуры разбирательства подобных происшествий для привлечения к ответственности лиц, причастных к использованию огнестрельного автоматического оружия в ненадлежащих обстоятельствах.



Также, в целях повышения уровня правопорядка считаем целесообразным рассмотрение вопроса об использовании сотрудниками правоохранительных органов более широкого арсенала средств, применение которых не может привести к смертельным ранениям, но которые являются достаточными для нейтрализации задерживаемых, чтобы свести к минимуму риск нанесения ущерба задерживаемому и посторонним лицам.



В свою очередь, считаем важным оснащение сотрудников правоохранительных органов всеми необходимыми средствами самозащиты для обеспечения их безопасности и уменьшения необходимости использования любого рода оружия.



Исходя из информации, поступающей к Уполномоченному по правам человека, описанный факт не является единственным случаем непропорционального применения силы сотрудниками правоохранительных органов в отношении задерживаемых. В связи с данным происшествием и другими случаями произвольного или злонамеренного применения силы или огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка, призываем Генеральную прокуратуру Республики Абхазия проследить за ходом расследования данного дела, а также за ходом ведения и результатами проводимых прокуратурами районов проверок по всем подобным случаям».



















