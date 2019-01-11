За истекший год 4 тысячи российских военнослужащих ЮВО приняли участие в 30 масштабных спортивных мероприятиях в Абхазии

В течение года победителям спортивных мероприятий в торжественной обстановке были вручены в общем более 100 памятных призов, а также медалей и грамот.



Сухум. 12 января. Апсныпресс. Свыше 4 тысяч военнослужащих российской военной базы Южного военного округа в Абхазии за истекший год приняли участие в более 30 масштабных спортивных мероприятиях, сообщает пресс-служба ЮВО.



Чемпионаты и соревнования среди различных категорий личного состава от солдата до офицера проводились на плацу, стадионе, спортплощадках и в спортзале военного соединения.



В программу мероприятий входили различные атлетические и силовые упражнения, а также военно-прикладные и профессионально-значимые виды спорта, в том числе мини-футбол, гиревой спорт, стрельба из штатного оружия и настольный теннис.



Организацией соревнований руководил помощник командира базы по физической подготовке капитан Михаил Смолин. В состав судейских коллегий входили инструкторы по физической подготовке.



В течение года победителям спортивных мероприятий в торжественной обстановке были вручены в общем более 100 памятных призов, а также медалей и грамот.

