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За истекший год 4 тысячи российских военнослужащих ЮВО приняли участие в 30 масштабных спортивных мероприятиях в Абхазии

13:54, 12 Января 2019
За истекший год 4 тысячи российских военнослужащих ЮВО приняли участие в 30 масштабных спортивных мероприятиях в Абхазии
В течение года победителям спортивных мероприятий в торжественной обстановке были вручены в общем более 100 памятных призов, а также медалей и грамот.

Сухум. 12 января. Апсныпресс. Свыше 4 тысяч военнослужащих российской военной базы Южного военного округа в Абхазии за истекший год приняли участие в более 30 масштабных спортивных мероприятиях, сообщает пресс-служба ЮВО.

Чемпионаты и соревнования среди различных категорий личного состава   от солдата до офицера проводились на плацу, стадионе, спортплощадках и в спортзале военного соединения.

В программу мероприятий входили различные атлетические и силовые упражнения, а также военно-прикладные и профессионально-значимые виды спорта, в том числе мини-футбол, гиревой спорт, стрельба из штатного оружия и настольный теннис.

Организацией соревнований руководил помощник командира базы по физической подготовке капитан Михаил Смолин. В состав судейских коллегий входили инструкторы по физической подготовке.

В течение года победителям спортивных мероприятий в торжественной обстановке были вручены в общем более 100 памятных призов, а также медалей и грамот.

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