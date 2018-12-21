Ввоз клинкерных цементов не подлежит налогообложению

В Кабинете Министров дополнили Перечень сырья и материалов, ввоз которых на таможенную территорию Республики Абхазия не подлежит налогообложению.



Сухум. 21 декабря. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров принято Постановление о внесении изменений в Постановление Кабинета Министров РА «Об одобрении «Перечня сырья и материалов, ввозимых производителем товаров, предназначенных для промышленного производства товаров, аналоги которых не производятся в Республике Абхазия, ввоз которых на таможенную территорию Республики Абхазия не подлежит налогообложению».



Представил документ министр экономики РА Адгур Ардзинба: «В данном Постановлении предлагается внести в этот перечень еще одну группу товаров под названием «клинкерные цементы», код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 252310000. Речь идет о том, что на территории Абхазии появилась производство цемента. Оно не такое значительное, но, тем не менее, первый шаг в этом деле сделан, и клинкерные цементы, о которых идет речь – сырье для производства этого цемента».



Адгур Ардзинба пояснил: «На территории Абхазии клинкерный цемент перерабатывается, и изготавливаются цементы, которые нужны для строительства».

