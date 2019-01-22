APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Этнография
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
12:13, 23 Января 2019 122
16:33, 22 Января 2019 315
16:15, 22 Января 2019 477
15:40, 22 Января 2019 282
12:50, 22 Января 2019 1639
12:33, 22 Января 2019 563
11:27, 22 Января 2019 464
11:09, 22 Января 2019 333
17:03, 21 Января 2019 460
16:44, 21 Января 2019 760
15:48, 21 Января 2019 751
15:38, 21 Января 2019 381
13:01, 21 Января 2019 362
14:39, 18 Января 2019 913
13:36, 18 Января 2019 698
12:39, 18 Января 2019 540
12:35, 18 Января 2019 922
11:38, 18 Января 2019 611
11:16, 18 Января 2019 819
17:04, 17 Января 2019 947
16:55, 17 Января 2019 1295
15:04, 17 Января 2019 789
14:30, 17 Января 2019 794
13:27, 17 Января 2019 878
15:28, 16 Января 2019 774

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Вопросы работы межгосударственного Соглашения об обязательном медицинском страховании обсудили в Минздраве Абхазии

Вопросы работы межгосударственного Соглашения об обязательном медицинском страховании обсудили в Минздраве Абхазии

35
12:13, 23 Января 2019
Вопросы работы межгосударственного Соглашения об обязательном медицинском страховании обсудили в Минздраве Абхазии
В Минздраве прошла встреча министра с представителями ФФОМС РФ. 

Сухум. 23 января. Апсныпресс. Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия на рабочей встрече с представителями делегации Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ обсудил детали реализации межгосударственного Соглашения «О сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования России и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях РФ» 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.

Стороны отметили, что пройден уже значительный этап в осуществлении Соглашения и на данный момент необходимо активизировать процесс обеспечения граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, полисами ОМС. Также в режиме реального времени необходимо отработать все детали в осуществлении медицинской помощи по данным полисам в медучреждениях РФ согласно последнему Соглашению от 3 декабря 2018 года о предоставлении медицинской помощи в системе ОМС гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии, в медицинских организациях России. 
 
Тамаз Цахнакия привел цифры. Так, по его информации, на конец 2018 года зарегистрировано 43 858 застрахованных граждан, из них 37 120 человек уже имеют в наличии полисы ОМС. «Работа продолжается», – подытожил Цахнакия.  
 
Кроме того, в ходе встречи министру здравоохранения Абхазии был вручен памятный знак «25 лет обязательному медицинскому страхованию в Российской Федерации». 

Во встрече приняли участие заместитель председателя ФФОМС Юрий Нечепоренко, начальник Управления правовой и международной деятельности ФФОМС Николай Солнцев, заместитель территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края Людмила Морозова, а также представители страховой Компании Краснодарского края.

В работе с абхазской стороны также приняли участие первый заместитель министра здравоохранения РА Алхас Конджария, статс-секретарь, заместитель министра здравоохранения Алиса Ардзинба.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Итоги
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.org. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.org обязательна.
© Copyright 2017 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика