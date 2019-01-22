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Вопросы работы межгосударственного Соглашения об обязательном медицинском страховании обсудили в Минздраве Абхазии
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12:13, 23 Января 2019
В Минздраве прошла встреча министра с представителями ФФОМС РФ.
Сухум. 23 января. Апсныпресс. Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия на рабочей встрече с представителями делегации Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ обсудил детали реализации межгосударственного Соглашения «О сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования России и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях РФ» 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.
Стороны отметили, что пройден уже значительный этап в осуществлении Соглашения и на данный момент необходимо активизировать процесс обеспечения граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, полисами ОМС. Также в режиме реального времени необходимо отработать все детали в осуществлении медицинской помощи по данным полисам в медучреждениях РФ согласно последнему Соглашению от 3 декабря 2018 года о предоставлении медицинской помощи в системе ОМС гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии, в медицинских организациях России.
Тамаз Цахнакия привел цифры. Так, по его информации, на конец 2018 года зарегистрировано 43 858 застрахованных граждан, из них 37 120 человек уже имеют в наличии полисы ОМС. «Работа продолжается», – подытожил Цахнакия.
Кроме того, в ходе встречи министру здравоохранения Абхазии был вручен памятный знак «25 лет обязательному медицинскому страхованию в Российской Федерации».
Во встрече приняли участие заместитель председателя ФФОМС Юрий Нечепоренко, начальник Управления правовой и международной деятельности ФФОМС Николай Солнцев, заместитель территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края Людмила Морозова, а также представители страховой Компании Краснодарского края.
В работе с абхазской стороны также приняли участие первый заместитель министра здравоохранения РА Алхас Конджария, статс-секретарь, заместитель министра здравоохранения Алиса Ардзинба.
Сухум. 23 января. Апсныпресс. Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия на рабочей встрече с представителями делегации Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ обсудил детали реализации межгосударственного Соглашения «О сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования России и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях РФ» 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.
Стороны отметили, что пройден уже значительный этап в осуществлении Соглашения и на данный момент необходимо активизировать процесс обеспечения граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, полисами ОМС. Также в режиме реального времени необходимо отработать все детали в осуществлении медицинской помощи по данным полисам в медучреждениях РФ согласно последнему Соглашению от 3 декабря 2018 года о предоставлении медицинской помощи в системе ОМС гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии, в медицинских организациях России.
Тамаз Цахнакия привел цифры. Так, по его информации, на конец 2018 года зарегистрировано 43 858 застрахованных граждан, из них 37 120 человек уже имеют в наличии полисы ОМС. «Работа продолжается», – подытожил Цахнакия.
Кроме того, в ходе встречи министру здравоохранения Абхазии был вручен памятный знак «25 лет обязательному медицинскому страхованию в Российской Федерации».
Во встрече приняли участие заместитель председателя ФФОМС Юрий Нечепоренко, начальник Управления правовой и международной деятельности ФФОМС Николай Солнцев, заместитель территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края Людмила Морозова, а также представители страховой Компании Краснодарского края.
В работе с абхазской стороны также приняли участие первый заместитель министра здравоохранения РА Алхас Конджария, статс-секретарь, заместитель министра здравоохранения Алиса Ардзинба.
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