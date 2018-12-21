Внесены изменения в Закон РА «Об акцизах»

Депутаты Народного Собрания – Парламента РА внесли изменения в Закон РА «Об акцизах».



Сухум. 28 декабря. Апсныпресс. Мадина Чагава. На сессии Народного Собрания – Парламента Абхазии были внесены изменения в Закон Республики Абхазия «Об акцизах».



Представляя проект закона, председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр сообщила, что речь идет о снижении ставки на экспортируемые табачные изделия и повышении ставки акцизов на импортируемые.



«На комитетском заседании вопрос обсуждался дважды. В ходе обсуждения депутатам был предложен вариант: ставки 10% и 10%. Однако Президентом был предложен другой проект со ставкой 10% и 15%. Речь идет о том, что в таком случае мы получим дополнительный доход в сумме 30 млн рублей», - пояснила Смыр. Поправки приняты во втором и окончательном чтении.