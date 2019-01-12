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Визит Президента Абхазии в Венесуэлу завершен

09:00, 12 Января 2019
Визит Президента Абхазии в Венесуэлу завершен
10-11 января состоялся визит Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба в Венесуэлу.

Сухум. 11 января. Апсныпресс. Президент Абхазии Рауль Хаджимба завершил визит в Боливарианскую Республику Венесуэла и отбыл в Республику Абхазия, сообщается на официальном сайте Главы государства.

По приглашению Николаса Мадуро Рауль Хаджимба принимал участие в церемонии инаугурации Президента Венесуэлы. Инаугурацию Николаса Мадуро также посетили Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, делегация Российской Федерации во главе с заместителем Председателя Совета Федерации Ильясом Умахановым, Президент Никарагуа Даниэль Ортега, Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель, Президент Боливии Эво Моралес, Президент Сальвадора Санчес Серен, Вице-президент Турции Фуат Октай. В торжественной церемонии вступления в должность Президента Венесуэлы приняли участие более 90 иностранных делегаций.

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