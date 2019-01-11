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Вечер, посвященный 90-летию Фазиля Искандера, пройдет в Москве

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11:47, 15 Января 2019
Вечер, посвященный 90-летию Фазиля Искандера, пройдет в Москве
Вечер пройдет 16 января.

Сухум. 15 января. Апсныпресс. В Москве, в помещении ЦБС САО «Библиотека № 36 Культурный центр Фазиля Искандера», состоится мероприятие, приуроченное к 90-летию со дня рождения Фазиля Искандера. В исполнении молодого актера Дениса Сорокотягина прозвучат отрывки из произведений писателя.

Литературная программа «Читая Фазиля Искандера» - это большой чтецкий вечер в библиотеке, в основу которого легли прозаические и поэтические произведения из наследия писателя. Вечер станет своеобразной отправной точкой, первым мероприятием Культурного центра, которое посвящено грядущему юбилею – 90-летию со дня рождения Фазиля Искандера.

В рамках программы зритель услышит отрывки из таких произведений, как «Созвездие Козлотура», «Кролики и удавы», «Софичка», «Школьный вальс, или Энергия стыда», «Детство Чика». Кроме того, в рамках прозвучат стихи Фазиля Абдуловича, написанные им в разные периоды жизни.

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