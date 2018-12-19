Валерий Кварчия встретился с Сергеем Рахмановым

Участники встречи затронули темы, связанные с возможностью установления двустороннего межгосударственного и межпарламентского сотрудничества, а также обсудили перспективы установления двусторонних торговых отношений.



Сухум. 24 декабря. Апсныпресс. На полях пятьдесят пятой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России состоялась рабочая встреча Спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерия Кварчия с председателем Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности, председателем Комиссии Парламентского Собрания по вопросам внешней политики Сергеем Рахмановым. Об этом сообщает член парламентской делегации Абхазии, руководитель Аппарата Парламента РА Вадим Бжания.



Как сообщил Бжания, участники встречи затронули темы, связанные с возможностью установления двустороннего межгосударственного и межпарламентского сотрудничества, а также обсудили перспективы установления двусторонних торговых отношений. Предложения о сотрудничестве, высказанные абхазской стороной, были поддержаны депутатом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.



Во время разговора с белорусским коллегой Валерий Кварчия напомнил об Обращении Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия к Национальному собранию Республики Беларусь о признании Республикой Беларусь суверенитета и независимости Республики Абхазия, которое было направлено парламентариям Беларуси в 2014 году.



Также Валерий Кварчия ещё раз выразил благодарность Белорусской стороне за принципиальную позицию, проявленную Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко при принятии Советом глав государств Содружества Независимых Государств Решения от 19 января 1996 года, связанного с комплексом мер воздействия на абхазскую сторону, в том числе по экономической и политической изоляции Абхазии.



Со своей стороны, Сергей Рахманов с благодарностью заверил Валерия Кварчия, что белорусы до сих пор помнят о тёплом приёме, оказанном детям Белоруссии, которые в Абхазии проходили реабилитацию после катастрофы на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года.



Вадим Бжания отметил, что встреча Валерия Кварчия и Сергея Рахманова прошла в тёплой и дружеской атмосфере.



(АП): 21-22 декабря в Москве прошли мероприятия 55-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Заседания прошли в соответствии с повесткой 55-й сессии, утверждённой Решением Совета Парламентского Собрания. Их провели Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин и первый заместитель Председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.



В статусе наблюдателей в заседаниях сессии приняла участие парламентская делегация Республики Абхазия под руководством Спикера Народного Собрания – Парламента РА Валерия Кварчия, что было озвучено Вячеславом Володиным в начале хода заседания. В состав делегации Народного Собрания – Парламента РА также вошли председатель парламентского Комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба и руководитель Аппарата Парламента РА Вадим Бжания.