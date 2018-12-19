Валерий Кварчия поздравил Вадима Красносельского и Александра Щербу с Днем Конституции Приднестровской Молдавской Республики

«Основной закон Приднестровской Молдавской Республики закрепил существующие реалии и стал фундаментом для дальнейшего государственного и социально-экономического развития страны», – отмечается в поздравлении.



Сухум. 24 декабря. Апсныпресс. Спикер народного Собрания – Парламента Абхазии Валерий Кварчия поздравил Президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского и Председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Александра Щербу с Днем Конституции ПМР.





В поздравлении Вадиму Красносельскому говорится:



«Уважаемый Вадим Николаевич!



От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с государственным праздником – Днем Конституции Приднестровской Молдавской Республики!



Конституция суверенного, независимого, демократического, правового государства – Приднестровской Молдавской Республики обеспечивает права и свободы граждан многонационального Приднестровья в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права.



Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия рассматривает дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, как отвечающее интересам народов наших стран, а наше межпарламентское взаимодействие как важную составляющую отношений между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой.



Уважаемый Вадим Николаевич! Желаем Вам и всем приднестровцам благополучия, укрепления стабильности и прочного мира!»





В поздравлении Александру Щербе говорится:



«Уважаемый Александр Сергеевич!



Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия поздравляет Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики с Днём Конституции Приднестровской Молдавской Республики.



День всенародного референдума 24 декабря 1995 года – день принятия Конституции Приднестровской Молдавской Республики, является точкой отсчёта нового этапа становления государственности Приднестровья.



Основной закон Приднестровской Молдавской Республики закрепил существующие реалии и стал фундаментом для дальнейшего государственного и социально-экономического развития страны.



Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики вносит большой вклад в строительство своего государства. Высокий уровень взаимного уважения и доверия между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой, братская дружба между нашими народами являются основой дальнейшего развития нашего межпарламентского сотрудничества.



Уважаемый Александр Сергеевич! Желаем Вам, депутатам Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики и впредь добиваться убедительных результатов в работе на благо своей страны, и всему приднестровскому народу – благополучия и мира».

