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Валерий Кварчия поздравил Вадима Красносельского и Александра Щербу с Днем Конституции Приднестровской Молдавской Республики
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15:26, 24 Декабря 2018
«Основной закон Приднестровской Молдавской Республики закрепил существующие реалии и стал фундаментом для дальнейшего государственного и социально-экономического развития страны», – отмечается в поздравлении.
Сухум. 24 декабря. Апсныпресс. Спикер народного Собрания – Парламента Абхазии Валерий Кварчия поздравил Президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского и Председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Александра Щербу с Днем Конституции ПМР.
В поздравлении Вадиму Красносельскому говорится:
«Уважаемый Вадим Николаевич!
От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с государственным праздником – Днем Конституции Приднестровской Молдавской Республики!
Конституция суверенного, независимого, демократического, правового государства – Приднестровской Молдавской Республики обеспечивает права и свободы граждан многонационального Приднестровья в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права.
Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия рассматривает дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, как отвечающее интересам народов наших стран, а наше межпарламентское взаимодействие как важную составляющую отношений между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой.
Уважаемый Вадим Николаевич! Желаем Вам и всем приднестровцам благополучия, укрепления стабильности и прочного мира!»
В поздравлении Александру Щербе говорится:
«Уважаемый Александр Сергеевич!
Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия поздравляет Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики с Днём Конституции Приднестровской Молдавской Республики.
День всенародного референдума 24 декабря 1995 года – день принятия Конституции Приднестровской Молдавской Республики, является точкой отсчёта нового этапа становления государственности Приднестровья.
Основной закон Приднестровской Молдавской Республики закрепил существующие реалии и стал фундаментом для дальнейшего государственного и социально-экономического развития страны.
Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики вносит большой вклад в строительство своего государства. Высокий уровень взаимного уважения и доверия между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой, братская дружба между нашими народами являются основой дальнейшего развития нашего межпарламентского сотрудничества.
Уважаемый Александр Сергеевич! Желаем Вам, депутатам Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики и впредь добиваться убедительных результатов в работе на благо своей страны, и всему приднестровскому народу – благополучия и мира».
Сухум. 24 декабря. Апсныпресс. Спикер народного Собрания – Парламента Абхазии Валерий Кварчия поздравил Президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского и Председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Александра Щербу с Днем Конституции ПМР.
В поздравлении Вадиму Красносельскому говорится:
«Уважаемый Вадим Николаевич!
От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с государственным праздником – Днем Конституции Приднестровской Молдавской Республики!
Конституция суверенного, независимого, демократического, правового государства – Приднестровской Молдавской Республики обеспечивает права и свободы граждан многонационального Приднестровья в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права.
Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия рассматривает дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, как отвечающее интересам народов наших стран, а наше межпарламентское взаимодействие как важную составляющую отношений между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой.
Уважаемый Вадим Николаевич! Желаем Вам и всем приднестровцам благополучия, укрепления стабильности и прочного мира!»
В поздравлении Александру Щербе говорится:
«Уважаемый Александр Сергеевич!
Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия поздравляет Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики с Днём Конституции Приднестровской Молдавской Республики.
День всенародного референдума 24 декабря 1995 года – день принятия Конституции Приднестровской Молдавской Республики, является точкой отсчёта нового этапа становления государственности Приднестровья.
Основной закон Приднестровской Молдавской Республики закрепил существующие реалии и стал фундаментом для дальнейшего государственного и социально-экономического развития страны.
Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики вносит большой вклад в строительство своего государства. Высокий уровень взаимного уважения и доверия между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой, братская дружба между нашими народами являются основой дальнейшего развития нашего межпарламентского сотрудничества.
Уважаемый Александр Сергеевич! Желаем Вам, депутатам Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики и впредь добиваться убедительных результатов в работе на благо своей страны, и всему приднестровскому народу – благополучия и мира».
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