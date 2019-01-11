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Валерий Бганба выразил соболезнования в связи со смертью абхазского писателя Джумы Ахуба
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17:58, 13 Января 2019
Джума Виссарионович Ахуба скончался 13 января на 82 году жизни.
Сухум. 13 января. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба выразил соболезнования родным, близким и соратникам абхазского писателя, общественного деятеля, члена Союза писателей и Союза журналистов СССР, члена Союза писателей и Союза журналистов Республики Абхазия, лауреата премии журналистов «Дружба народов», кавалера ордена «Ахьдз-Апша» II степени, лауреата Государственной премии им. Д.И.Гулиа Джумы Виссарионовича Ахуба.
В соболезновании, в частности, отмечается:
«В лице Джумы Ахуба мы потеряли яркого писателя, прозаика, обогатившего копилку абхазской литературы.
Его труды, переведенные на японский, английский, польский испанский, эстонский и другие языки, снискали признания в десятках зарубежных стран.
Им издано свыше 25 книг прозы и публицистических работ, в которых автор раскрывает характер абхазского народа, проблемы духовности, психологию человека.
Можно с уверенность сказать, что его прозаические повествования, в которых раскрываются яркие и сильные характеры персонажей, стали настоящей «азбукой жизни» для нескольких поколений читателей.
Джума Виссарионович также перевел знаменитые произведения русских и зарубежных классиков литературы, таких как Ф.А.Искандер, Дж.Лондон, Э.Хемингуэй, А.П.Чехов, М.А.Шолохов на абхазский язык.
Память о нем навсегда останется в сердцах народа и почитателей его творчества».
Сухум. 13 января. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба выразил соболезнования родным, близким и соратникам абхазского писателя, общественного деятеля, члена Союза писателей и Союза журналистов СССР, члена Союза писателей и Союза журналистов Республики Абхазия, лауреата премии журналистов «Дружба народов», кавалера ордена «Ахьдз-Апша» II степени, лауреата Государственной премии им. Д.И.Гулиа Джумы Виссарионовича Ахуба.
В соболезновании, в частности, отмечается:
«В лице Джумы Ахуба мы потеряли яркого писателя, прозаика, обогатившего копилку абхазской литературы.
Его труды, переведенные на японский, английский, польский испанский, эстонский и другие языки, снискали признания в десятках зарубежных стран.
Им издано свыше 25 книг прозы и публицистических работ, в которых автор раскрывает характер абхазского народа, проблемы духовности, психологию человека.
Можно с уверенность сказать, что его прозаические повествования, в которых раскрываются яркие и сильные характеры персонажей, стали настоящей «азбукой жизни» для нескольких поколений читателей.
Джума Виссарионович также перевел знаменитые произведения русских и зарубежных классиков литературы, таких как Ф.А.Искандер, Дж.Лондон, Э.Хемингуэй, А.П.Чехов, М.А.Шолохов на абхазский язык.
Память о нем навсегда останется в сердцах народа и почитателей его творчества».
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