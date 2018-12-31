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Валерий Бганба выразил соболезнования в связи с кончиной Романа Аргун
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17:18, 7 Января 2019
«Роман Аргун свыше 30 лет успешно руководил государственным полиграфическим предприятием «Дом печати», внес неоценимый вклад в развитие и становление предприятия в тяжелые послевоенные годы»,- отметил премьер.
Сухум. 7 января. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба выразил соболезнования родным и близким общественного деятеля Абхазии, заслуженного деятеля культуры Романа Аргун в связи с его безвременной кончиной.
В соболезновании, в частности, говорится:
«Роман Джигрицович Аргун - один из первых профессиональных полиграфистов нашей страны. Свыше 30 лет он успешно руководил государственным полиграфическим предприятием «Дом печати».
Роман Аргун внес неоценимый вклад в развитие и становление предприятия в тяжелые послевоенные годы. Будучи удивительным человеком и редким профессионалом, он относился с большой ответственностью к работе и отличался бережным отношением к каждому сотруднику.
Светлая память Роману Джигрицовичу Аргун».
Сухум. 7 января. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба выразил соболезнования родным и близким общественного деятеля Абхазии, заслуженного деятеля культуры Романа Аргун в связи с его безвременной кончиной.
В соболезновании, в частности, говорится:
«Роман Джигрицович Аргун - один из первых профессиональных полиграфистов нашей страны. Свыше 30 лет он успешно руководил государственным полиграфическим предприятием «Дом печати».
Роман Аргун внес неоценимый вклад в развитие и становление предприятия в тяжелые послевоенные годы. Будучи удивительным человеком и редким профессионалом, он относился с большой ответственностью к работе и отличался бережным отношением к каждому сотруднику.
Светлая память Роману Джигрицовичу Аргун».
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