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Валерий Бганба выразил соболезнования в связи с кончиной Романа Аргун

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17:18, 7 Января 2019
Валерий Бганба выразил соболезнования в связи с кончиной Романа Аргун
«Роман Аргун свыше 30 лет успешно руководил государственным полиграфическим предприятием «Дом печати», внес неоценимый вклад в развитие и становление предприятия в тяжелые послевоенные годы»,- отметил премьер.

Сухум. 7 января. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба выразил  соболезнования родным и близким общественного деятеля Абхазии, заслуженного деятеля культуры Романа Аргун в связи с его безвременной кончиной.

В соболезновании, в частности, говорится:

«Роман Джигрицович Аргун - один из первых профессиональных полиграфистов нашей страны. Свыше 30 лет он успешно руководил государственным полиграфическим предприятием «Дом печати». 
Роман Аргун внес неоценимый вклад в развитие и становление предприятия в тяжелые послевоенные годы. Будучи удивительным человеком и редким профессионалом, он относился с большой ответственностью к работе и отличался бережным отношением к каждому сотруднику. 

Светлая память Роману Джигрицовичу Аргун».

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