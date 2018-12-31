Валерий Бганба выразил соболезнования в связи с кончиной Романа Аргун

«Роман Аргун свыше 30 лет успешно руководил государственным полиграфическим предприятием «Дом печати», внес неоценимый вклад в развитие и становление предприятия в тяжелые послевоенные годы»,- отметил премьер.



Сухум. 7 января. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба выразил соболезнования родным и близким общественного деятеля Абхазии, заслуженного деятеля культуры Романа Аргун в связи с его безвременной кончиной.



В соболезновании, в частности, говорится:



«Роман Джигрицович Аргун - один из первых профессиональных полиграфистов нашей страны. Свыше 30 лет он успешно руководил государственным полиграфическим предприятием «Дом печати».

Роман Аргун внес неоценимый вклад в развитие и становление предприятия в тяжелые послевоенные годы. Будучи удивительным человеком и редким профессионалом, он относился с большой ответственностью к работе и отличался бережным отношением к каждому сотруднику.



Светлая память Роману Джигрицовичу Аргун».

