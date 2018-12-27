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Валерий Бганба выразил соболезнования Дмитрию Медведеву в связи с трагедией в Магнитогорске

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16:20, 31 Декабря 2018
Валерий Бганба выразил соболезнования Дмитрию Медведеву в связи с трагедией в Магнитогорске
«В Абхазии с чувством глубокой скорби восприняли весть о происшествии в жилом многоквартирном доме», – говорится в соболезновании. 

Сухум. 31 декабря. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба выразил соболезнования Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву в связи с трагическим происшествием в Магнитогорске.

В тексте соболезнования, в частности, говорится:

«От имени Правительства Республики Абхазия и от себя лично позвольте выразить искренние слова сочувствия в связи с трагическим событием в городе Магнитогорск. В Абхазии с чувством глубокой скорби восприняли весть о происшествии в жилом многоквартирном доме. 

Выражаем слова поддержки родным и близким жертв трагедии, пострадавшим желаем скорейшего выздоровления». 


(АП): 31 декабря в шесть часов утра в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов многоэтажного жилого дома.

По состоянию на час дня местного времени известно, что в доме было прописано 111 человек, 9 человек снимали жилье (всего 120 человек). Известна судьба 52 человек: из них четверо погибло, 16 эвакуировано, в том числе семь детей, госпитализировано четыре человека, в том числе двое детей, 28 человек вышли на связь.

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