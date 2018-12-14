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Валерий Бганба совершил рабочую поездку в село Джгярда
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16:55, 19 Декабря 2018
Глава правительства осмотрел территорию у мемориала второму Президенту РА Сергею Багапш, на которой ведутся работы по укреплению оползневых участков.
Сухум. 19 декабря. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба совершил рабочую поездку в село Джгярда Очамчырского района. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.
Глава правительства осмотрел территорию у мемориала второму Президенту Республики Абхазия Сергею Багапш, на которой ведутся работы по укреплению оползневых участков.
Директор государственного предприятия «Абхазберегозащита» Игорь Казанба рассказал Валерию Бганба о ходе работ, большая часть из которых находится на стадии завершения.
Игорь Казанба проинформировал, что на склоне холма возведена вторая дополнительная подпорная стена, а также третье каскадное подпорное бетонное сооружение у подножья возвышения, которые позволят удерживать грунт и не размывать его водой.
«Согласно проекту восстановительных работ после завершения возведения двух дополнительных подпорных стен в пространство между сооружениями будет произведена обратная засыпка. Это заполнение пазухи, которая образуется за тыловой гранью подпорной стены. В данном конкретном случае мы будем использовать песчано-гравийную смесь», – рассказал Казанба.
Он также отметил, что у подпорных стен будет устроен пассивный дренаж, что позволит собирать и отводить поступившую грунтовую воду в ближайший водоприемник (реку) с помощью закрытой водоотводящей сети.
Работы планируется завершить до конца 2018 года.
(АП): Комиссия при Кабинете Министров Республики Абхазия по ликвидации последствий стихийных бедствий утвердила и направила на рассмотрение рекомендации Президенту Республики Абхазия осуществить финансирование работ из средств резервного фонда Президента Республики Абхазия по укреплению оползневого участка у мемориала второму Президенту Республики Абхазия Сергею Багапш в селе Джгярда Очамчырского района на общую сумму 4 миллиона 800 тысяч рублей.
Сухум. 19 декабря. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба совершил рабочую поездку в село Джгярда Очамчырского района. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.
Глава правительства осмотрел территорию у мемориала второму Президенту Республики Абхазия Сергею Багапш, на которой ведутся работы по укреплению оползневых участков.
Директор государственного предприятия «Абхазберегозащита» Игорь Казанба рассказал Валерию Бганба о ходе работ, большая часть из которых находится на стадии завершения.
Игорь Казанба проинформировал, что на склоне холма возведена вторая дополнительная подпорная стена, а также третье каскадное подпорное бетонное сооружение у подножья возвышения, которые позволят удерживать грунт и не размывать его водой.
«Согласно проекту восстановительных работ после завершения возведения двух дополнительных подпорных стен в пространство между сооружениями будет произведена обратная засыпка. Это заполнение пазухи, которая образуется за тыловой гранью подпорной стены. В данном конкретном случае мы будем использовать песчано-гравийную смесь», – рассказал Казанба.
Он также отметил, что у подпорных стен будет устроен пассивный дренаж, что позволит собирать и отводить поступившую грунтовую воду в ближайший водоприемник (реку) с помощью закрытой водоотводящей сети.
Работы планируется завершить до конца 2018 года.
(АП): Комиссия при Кабинете Министров Республики Абхазия по ликвидации последствий стихийных бедствий утвердила и направила на рассмотрение рекомендации Президенту Республики Абхазия осуществить финансирование работ из средств резервного фонда Президента Республики Абхазия по укреплению оползневого участка у мемориала второму Президенту Республики Абхазия Сергею Багапш в селе Джгярда Очамчырского района на общую сумму 4 миллиона 800 тысяч рублей.
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