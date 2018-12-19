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Валерий Бганба поздравил энергетиков Абхазии с профессиональным праздником

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13:00, 22 Декабря 2018
Валерий Бганба поздравил энергетиков Абхазии с профессиональным праздником
Премьер поблагодарил энергетиков Абхазии за добросовестность, ответственность и профессионализм. 

Сухум. 22 декабря. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил работников энергетической отрасли с Днем энергетика.

Валерий Бганба поблагодарил энергетиков Абхазии за добросовестность, ответственность и профессионализм. 

«Осознавая важность электроэнергетики, как передовой отрасли экономики страны, можно с уверенностью сказать, что энергетический комплекс Абхазии должен динамично развиваться и стать рычагом модернизации во всех технических и промышленных сферах жизнедеятельности», – отметил премьер.

Глава правительства пожелал работникам энергетической отрасли новых свершений, крепкого здоровья и семейного благополучия.

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