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Валерий Бганба поздравил энергетиков Абхазии с профессиональным праздником
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13:00, 22 Декабря 2018
Премьер поблагодарил энергетиков Абхазии за добросовестность, ответственность и профессионализм.
Сухум. 22 декабря. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил работников энергетической отрасли с Днем энергетика.
Валерий Бганба поблагодарил энергетиков Абхазии за добросовестность, ответственность и профессионализм.
«Осознавая важность электроэнергетики, как передовой отрасли экономики страны, можно с уверенностью сказать, что энергетический комплекс Абхазии должен динамично развиваться и стать рычагом модернизации во всех технических и промышленных сферах жизнедеятельности», – отметил премьер.
Глава правительства пожелал работникам энергетической отрасли новых свершений, крепкого здоровья и семейного благополучия.
Сухум. 22 декабря. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил работников энергетической отрасли с Днем энергетика.
Валерий Бганба поблагодарил энергетиков Абхазии за добросовестность, ответственность и профессионализм.
«Осознавая важность электроэнергетики, как передовой отрасли экономики страны, можно с уверенностью сказать, что энергетический комплекс Абхазии должен динамично развиваться и стать рычагом модернизации во всех технических и промышленных сферах жизнедеятельности», – отметил премьер.
Глава правительства пожелал работникам энергетической отрасли новых свершений, крепкого здоровья и семейного благополучия.
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