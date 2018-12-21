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Валерий Бганба осмотрел восстановительные работы в павильоне «Абхазия» на ВДНХ

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13:11, 27 Декабря 2018
Валерий Бганба осмотрел восстановительные работы в павильоне «Абхазия» на ВДНХ
Встреча с руководством ВДНХ состоялась в ходе рабочей поездки премьер-министра Абхазии в Москву.

Сухум. 27 декабря. Апсныпресс. Во время рабочей поездки премьер-министра Республики Абхазия Валерия Бганба в Москву, состоялась его встреча с руководством ВДНХ, на которой стороны обсудили ремонтно-реставрационные работы в павильоне «Абхазия» на ВДНХ.

Генеральный директор ОАО ВДНХ Сергей Шогуров и торговый представитель РА в РФ Олег Барциц ознакомили премьер-министра РА с ходом работ, рассказали о стоимости и сроках сдачи объекта.

При этом Валерий Бганба отметил: «Видно, какая объемная работа сделана. Очень надеюсь, что объект будет сдан в июне-июле будущего года».

Со своей стороны, Сергей Шогуров высоко оценил работу, проводимую МКДЦ РА по популяризации и продвижению истории и культуры Абхазии.

Премьер-министр поблагодарил Правительство Москвы и руководство ВДНХ за поддержку национального павильона и выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества.

В завершение встречи для абхазской делегации была проведена экскурсия по павильону «Космос» и обзорная экскурсия по ВДНХ.

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