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Валерий Бганба осмотрел восстановительные работы в павильоне «Абхазия» на ВДНХ
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13:11, 27 Декабря 2018
Встреча с руководством ВДНХ состоялась в ходе рабочей поездки премьер-министра Абхазии в Москву.
Сухум. 27 декабря. Апсныпресс. Во время рабочей поездки премьер-министра Республики Абхазия Валерия Бганба в Москву, состоялась его встреча с руководством ВДНХ, на которой стороны обсудили ремонтно-реставрационные работы в павильоне «Абхазия» на ВДНХ.
Генеральный директор ОАО ВДНХ Сергей Шогуров и торговый представитель РА в РФ Олег Барциц ознакомили премьер-министра РА с ходом работ, рассказали о стоимости и сроках сдачи объекта.
При этом Валерий Бганба отметил: «Видно, какая объемная работа сделана. Очень надеюсь, что объект будет сдан в июне-июле будущего года».
Со своей стороны, Сергей Шогуров высоко оценил работу, проводимую МКДЦ РА по популяризации и продвижению истории и культуры Абхазии.
Премьер-министр поблагодарил Правительство Москвы и руководство ВДНХ за поддержку национального павильона и выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества.
В завершение встречи для абхазской делегации была проведена экскурсия по павильону «Космос» и обзорная экскурсия по ВДНХ.
Сухум. 27 декабря. Апсныпресс. Во время рабочей поездки премьер-министра Республики Абхазия Валерия Бганба в Москву, состоялась его встреча с руководством ВДНХ, на которой стороны обсудили ремонтно-реставрационные работы в павильоне «Абхазия» на ВДНХ.
Генеральный директор ОАО ВДНХ Сергей Шогуров и торговый представитель РА в РФ Олег Барциц ознакомили премьер-министра РА с ходом работ, рассказали о стоимости и сроках сдачи объекта.
При этом Валерий Бганба отметил: «Видно, какая объемная работа сделана. Очень надеюсь, что объект будет сдан в июне-июле будущего года».
Со своей стороны, Сергей Шогуров высоко оценил работу, проводимую МКДЦ РА по популяризации и продвижению истории и культуры Абхазии.
Премьер-министр поблагодарил Правительство Москвы и руководство ВДНХ за поддержку национального павильона и выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества.
В завершение встречи для абхазской делегации была проведена экскурсия по павильону «Космос» и обзорная экскурсия по ВДНХ.
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