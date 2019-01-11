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В тепличном комплексе ООО «Фруктис» за два месяца собрано 70 тонн томатов
11:51, 15 Января 2019
«Считаем, урожай хороший!» - сообщил Апсныпресс директор ООО «Фруктис» Симон Квициния.
Сухум. 15 января. Апсныпресс. Лана Цвижба. О сезоне сбора помидоров в тепличном комплексе ООО «Фруктис» Апсныпресс рассказал директор Симон Квициния.
По словам Квициния, площадь теплицы составляет 2 гектара, это примерно 50 тысяч саженцев. Сезон высадки томатов в тепличном комплексе начинается в конце августа, плоды начинают созревать в ноябре и их сбор продолжается до конца июня. «По проектной мощности, урожай должен составлять около 500 тонн томатов, но это зависит от многих факторов. В основном, на созревание плодов влияет солнечная погода», - отметил он.
Как сообщил директор ООО «Фруктис», в прошлом году в теплицах собрали 400 тонн урожая, а в этом году, после 2 месяцев работы, собрано уже около 70 тонн томатов. «Так что, считаем, урожай хороший!» - сказал Квициния.
Продукция ООО «Фрутис» реализуется в основном на российском рынке. «В зависимости от погоды, каждые 10-12 дней одна фура отправляется в Россию», - сообщил Симон Квициния.
Сухум. 15 января. Апсныпресс. Лана Цвижба. О сезоне сбора помидоров в тепличном комплексе ООО «Фруктис» Апсныпресс рассказал директор Симон Квициния.
По словам Квициния, площадь теплицы составляет 2 гектара, это примерно 50 тысяч саженцев. Сезон высадки томатов в тепличном комплексе начинается в конце августа, плоды начинают созревать в ноябре и их сбор продолжается до конца июня. «По проектной мощности, урожай должен составлять около 500 тонн томатов, но это зависит от многих факторов. В основном, на созревание плодов влияет солнечная погода», - отметил он.
Как сообщил директор ООО «Фруктис», в прошлом году в теплицах собрали 400 тонн урожая, а в этом году, после 2 месяцев работы, собрано уже около 70 тонн томатов. «Так что, считаем, урожай хороший!» - сказал Квициния.
Продукция ООО «Фрутис» реализуется в основном на российском рынке. «В зависимости от погоды, каждые 10-12 дней одна фура отправляется в Россию», - сообщил Симон Квициния.
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