В тепличном комплексе ООО «Аваи-Агро» с начала сезона собрано 600 тонн томатов

В течение сезона в теплице собирают полторы тысячи тонн томатов.



Сухум. 17 января. Апсныпресс. Тамара Ачба. О сезоне сбора помидоров в тепличном комплексе ООО «Аваи-Агро» Апсныпресс рассказал инженер-агроном Астамур Сакания.



По словам Сакания, в июне было высажено 90 тыс. саженцев томатов. «В течение сезона мы собираем примерно полторы тысячи тонн урожая. На сегодняшний день, с начала сезона, уже собрано 600 тонн», - сказал инженер-агроном.



При этом, Астамур Сакания отметил, что созревание плодов зависит от многих факторов. «Погодные условия сейчас неблагоприятные, поэтому томаты получают совсем мало солнечного тепла», - добавил он.



Кроме того, по словам, Сакания, большую роль играет электроэнергия. «Безусловно, у нас есть свой генератор, но в теплице все равно очень холодно. А томатам нужны и тепло, и свет», - подчеркнул Астамур Сакания.



Продукция ООО «Аваи-Агро» реализуется в основном на российском рынке.