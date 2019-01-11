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В тепличном комплексе ООО «Аваи-Агро» с начала сезона собрано 600 тонн томатов
13:27, 17 Января 2019
В течение сезона в теплице собирают полторы тысячи тонн томатов.
Сухум. 17 января. Апсныпресс. Тамара Ачба. О сезоне сбора помидоров в тепличном комплексе ООО «Аваи-Агро» Апсныпресс рассказал инженер-агроном Астамур Сакания.
По словам Сакания, в июне было высажено 90 тыс. саженцев томатов. «В течение сезона мы собираем примерно полторы тысячи тонн урожая. На сегодняшний день, с начала сезона, уже собрано 600 тонн», - сказал инженер-агроном.
При этом, Астамур Сакания отметил, что созревание плодов зависит от многих факторов. «Погодные условия сейчас неблагоприятные, поэтому томаты получают совсем мало солнечного тепла», - добавил он.
Кроме того, по словам, Сакания, большую роль играет электроэнергия. «Безусловно, у нас есть свой генератор, но в теплице все равно очень холодно. А томатам нужны и тепло, и свет», - подчеркнул Астамур Сакания.
Продукция ООО «Аваи-Агро» реализуется в основном на российском рынке.
Сухум. 17 января. Апсныпресс. Тамара Ачба. О сезоне сбора помидоров в тепличном комплексе ООО «Аваи-Агро» Апсныпресс рассказал инженер-агроном Астамур Сакания.
По словам Сакания, в июне было высажено 90 тыс. саженцев томатов. «В течение сезона мы собираем примерно полторы тысячи тонн урожая. На сегодняшний день, с начала сезона, уже собрано 600 тонн», - сказал инженер-агроном.
При этом, Астамур Сакания отметил, что созревание плодов зависит от многих факторов. «Погодные условия сейчас неблагоприятные, поэтому томаты получают совсем мало солнечного тепла», - добавил он.
Кроме того, по словам, Сакания, большую роль играет электроэнергия. «Безусловно, у нас есть свой генератор, но в теплице все равно очень холодно. А томатам нужны и тепло, и свет», - подчеркнул Астамур Сакания.
Продукция ООО «Аваи-Агро» реализуется в основном на российском рынке.
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