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В Сухуме зажгли свечи и выпустили в небо воздушные шары в память о жертвах Латской трагедии

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18:53, 14 Декабря 2018
В Сухуме зажгли свечи и выпустили в небо воздушные шары в память о жертвах Латской трагедии
В Сухуме прошла акция, посвященная Дню памяти жертв Латской трагедии.

Сухум. 14 декабря. Апсныпресс. Лана Цвижба/Тамара Ачба. В Музее Боевой Славы имени В. Ардзинба открылась экспозиция, посвященная Латской трагедии - это диорама из обломков вертолета и фрагментов одежды погибших, доставленных в Сухум сотрудниками музея с места падения вертолёта.



«14 декабря 1992 года – это трагическая дата нашей современной истории. Тяжелее этой даты давно никто не видел и не слышал. Поэтому мы должны хранить память о безвинно убиенных детях, беременных женщинах, стариках. Всегда очень тяжело говорить об этом, но мы должны нести эту память через века, не во имя агрессии, а во имя жизни и вечной памяти», – сказала директор музея Мзия Бейя. 



Кроме того, в Парке Славы были зажжены 87 свечей за каждого погибшего в Латской трагедии.



А в 17:30, в момент падения вертолета, выпущены в воздух белые воздушные шары в память о невинно убиенных.

Организаторы акции – Музей Боевой Славы им. Владислава Ардзинба, Ассоциация женщин-инвалидов, участниц Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. и Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации города Сухум.


(АП): 14 декабря 1992 года, во время Отечественной войны народа Абхазии, над селом Лата Гулрыпшского района войска Госсовета Грузии сбили российский вертолет Ми-8, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Ткуарчала в Гудауту. В результате варварского акта погибло 87 человек, в том числе 35 детей.


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