В Сухуме простились с абхазским писателем Джумой Ахуба

Абхазский писатель Джума Виссарионович Ахуба скончался 13 января на 82 году жизни.



Сухум. 15 января. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Проводить в последний путь абхазского писателя, общественного деятеля, члена Союза писателей и Союза журналистов СССР, члена Союза писателей и Союза журналистов Республики Абхазия, лауреата премии журналистов «Дружба народов», кавалера ордена «Ахьдз-Апша» II степени, лауреата Государственной премии им. Д. И. Гулиа Джуму Виссарионовича Ахуба в Сухумском Доме учителя собрались государственные и общественные деятели, представители творческой и научной интеллигенции, горожане.



Выступая на траурном митинге, советник Президента по науке, культуре и образованию Владимир Зантария сказал: «Джума Ахуба был одним из тех, кто берег нашу литературу, культуру и язык. Большую смысловую нагрузку несут его повести, драмы, романы. Они весьма обогатили нашу литературу. Он навсегда останется в памяти абхазского народа».



Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу отметил, что Джума Ахуба всегда писал о проблемах народа, а также принимал активное участие в национально-освободительном движении народа Абхазии. «В своем творчестве он весьма серьезно развил национальную литературу. Его произведения пронизаны любовью к народу и языку. На произведениях Джумы Ахуба воспиталось не одно поколение. Во все тяжелые времена он стоял на страже интересов абхазского народа», – отметил Абхазоу.

