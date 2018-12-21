В Очамчыре открыты памятные бюсты флотоводцев Павла Нахимова и Федора Ушакова

Мероприятие прошло в рамках празднования Дня работников органов государственной безопасности.



Сухум. 21 декабря. Апсныпресс. В подразделениях Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню работников органов государственной безопасности. Об этом Апсныпресс сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ в РА.



В рамках мероприятий, в Очамчыре, в присутствии представителей районной Администрации и сотрудников силовых структур Республики Абхазия, в торжественной обстановке были открыты памятные бюсты выдающихся флотоводцев Павла Нахимова и Федора Ушакова, имена которых навечно внесены в славную историю Черноморского флота.



В поздравлениях подчеркивалось, что сотрудники органов безопасности Абхазии и России надёжно охраняют рубежи Республики Абхазия и готовы обеспечить неприкосновенность государственной границы республики. В историю Абхазии вписаны имена подполковника Василия Квитко, подполковника Эдуарда Нерсесяна, старшего прапорщика Андрея Удальцова, геройски погибших при исполнении воинского долга по обеспечению безопасности Абхазии.

