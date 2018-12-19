В Москве состоится очередное заседание Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией

Заседание пройдёт 25 декабря.



Сухум. 24 декабря. Апсныпресс. 25 декабря в Москве состоится семнадцатое заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.



В заседании примут участие премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко, вице-премьер Республики Абхазия, министр финансов Джансух Нанба, министр экономики РА Адгур Ардзинба, министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв, представители Администрации Президента РФ, члены российской и абхазской частей Комиссии.



В повестку заседания вынесены вопросы, связанные с оказанием текущей финансовой помощи Республике Абхазия в целях ее социально-экономического развития в 2018 году, реализацией Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2017-2019 годы и утверждением подходов к формированию Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы.

