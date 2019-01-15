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В Москве открылось Представительство Приднестровья
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16:33, 22 Января 2019
По приглашению Президента ПМР на церемонии открытия присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в России Игорь Ахба.
Сухум. 22 января. Апсныпресс. Официальное Представительство Приднестровской Молдавской Республики открылось в Москве. На торжественной церемонии присутствовал Президент ПМР Вадим Красносельский.
Выступая на церемонии открытия Представительства, Вадим Красносельский отметил, что Россия является стратегическим партнером Приднестровья, обеспечивая мир и безопасность, выступает посредником в международном переговорном процессе, оказывает поддержку жителям республики в социально-гуманитарной сфере. Поэтому было принято решение об открытии Представительства в Москве.
По приглашению Президента Приднестровья на церемонии присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в России Игорь Ахба. Посол передал поздравление Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба в связи с началом работы Представительства.
Игорь Ахба подчеркнул, что Абхазию и Приднестровье связывает многолетнее сотрудничество в различных сферах деятельности и выразил надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие, в том числе, Посольства Республики Абхазия в России с московским Представительством Приднестровской Молдавской Республики.
В церемонии открытия приняли участие российские и приднестровские политики, парламентарии и общественные деятели.
Сухум. 22 января. Апсныпресс. Официальное Представительство Приднестровской Молдавской Республики открылось в Москве. На торжественной церемонии присутствовал Президент ПМР Вадим Красносельский.
Выступая на церемонии открытия Представительства, Вадим Красносельский отметил, что Россия является стратегическим партнером Приднестровья, обеспечивая мир и безопасность, выступает посредником в международном переговорном процессе, оказывает поддержку жителям республики в социально-гуманитарной сфере. Поэтому было принято решение об открытии Представительства в Москве.
По приглашению Президента Приднестровья на церемонии присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в России Игорь Ахба. Посол передал поздравление Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба в связи с началом работы Представительства.
Игорь Ахба подчеркнул, что Абхазию и Приднестровье связывает многолетнее сотрудничество в различных сферах деятельности и выразил надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие, в том числе, Посольства Республики Абхазия в России с московским Представительством Приднестровской Молдавской Республики.
В церемонии открытия приняли участие российские и приднестровские политики, парламентарии и общественные деятели.
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