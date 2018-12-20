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В Минобрнауки Абхазии прошла встреча с председателем Совета Краснодарского регионального отделения ООД «Россия Молодая»
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11:46, 20 Декабря 2018
На встрече обсуждались итоги заочной предметной олимпиады по русскому языку для учащихся 7-11 классов школ с русским языком обучения в Республике Абхазия.
Сухум. 20 декабря. Апсныпресс. Министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба принял председателя Совета Краснодарского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Россия Молодая», члена общественной палаты Краснодарского края – Романа Марченко.
Как отмечается в сообщении, на встрече обсуждались итоги заочной предметной олимпиады по русскому языку для учащихся 7-11 классов школ с русским языком обучения в Республике Абхазия, а также планы дальнейшего сотрудничества.
В олимпиаде по русскому языку приняли участие 504 человека. Дипломами и грамотами были награждены 6 победителей и 89 призеров.
Роман Марченко выразил благодарность Адгуру Какоба от Общественной палаты Краснодарского края за организацию мероприятия и сотрудничество.
Со своей стороны, Адгур Какоба, также поблагодарил всех организаторов олимпиады. При этом, министр выразил надежду на то, что подобные олимпиады будут проходить не только по русскому языку, но и по другим предметам.
Сухум. 20 декабря. Апсныпресс. Министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба принял председателя Совета Краснодарского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Россия Молодая», члена общественной палаты Краснодарского края – Романа Марченко.
Как отмечается в сообщении, на встрече обсуждались итоги заочной предметной олимпиады по русскому языку для учащихся 7-11 классов школ с русским языком обучения в Республике Абхазия, а также планы дальнейшего сотрудничества.
В олимпиаде по русскому языку приняли участие 504 человека. Дипломами и грамотами были награждены 6 победителей и 89 призеров.
Роман Марченко выразил благодарность Адгуру Какоба от Общественной палаты Краснодарского края за организацию мероприятия и сотрудничество.
Со своей стороны, Адгур Какоба, также поблагодарил всех организаторов олимпиады. При этом, министр выразил надежду на то, что подобные олимпиады будут проходить не только по русскому языку, но и по другим предметам.
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