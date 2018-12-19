16:47, 25 Декабря 2018 50
16:31, 25 Декабря 2018 109
16:18, 25 Декабря 2018 100
16:00, 25 Декабря 2018 73
15:46, 25 Декабря 2018 107
15:19, 25 Декабря 2018 178
14:53, 25 Декабря 2018 92
13:37, 25 Декабря 2018 277
15:26, 24 Декабря 2018 252
15:04, 24 Декабря 2018 305
13:49, 24 Декабря 2018 340
13:27, 24 Декабря 2018 375
12:12, 24 Декабря 2018 316
11:32, 24 Декабря 2018 442
09:09, 24 Декабря 2018 396
14:51, 23 Декабря 2018 608
13:14, 22 Декабря 2018 379
13:00, 22 Декабря 2018 299
15:31, 21 Декабря 2018 512
14:58, 21 Декабря 2018 555
14:10, 21 Декабря 2018 364
13:32, 21 Декабря 2018 524
13:11, 21 Декабря 2018 514
12:54, 21 Декабря 2018 697
12:33, 21 Декабря 2018 521
Популярное
19.12.2018 1123
21.12.2018 1107
19.12.2018 768
21.12.2018 697
19.12.2018 697
19.12.2018 673
18.12.2018 648
В Минкульте чествовали юных абхазских участников концерта «В гостях у В. А. Моцарта»
88
15:46, 25 Декабря 2018
Министр культуры и охраны историко-культурного наследия РА Эльвира Арсалия приняла юных музыкантов.
Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. Дмитрий Басария. 23 декабря в Московской консерватории состоялся концерт «В гостях у В. А. Моцарта», в котором приняли участие молодые абхазские музыканты: ученица ДМШ №2 г. Сухум, лауреат международных конкурсов Эмилия Терзян-Хагба, студент Сухумского государственного музыкального училища им. А. Ч. Чичба, лауреат республиканских конкурсов Барас Куджба, дирижировал музыкантам главный дирижер Государственного камерного оркестра Республики Абхазия, заслуженный артист Республики Абхазия Давид Терзян.
В Министерстве культуры и охраны историко-культурного наследия прошла встреча министра с юными музыкантами.
Приветствуя гостей, Эльвира Арсалия отметила: «Ваше выступление в одном из самых престижных залов России, совместно с симфоническим оркестром Московской государственной консерватории поистине является наилучшим завершением текущего года. Многие музыканты посчитали бы за великую честь оказаться на вашем месте. Я хочу выразить благодарность вам и вашим родителям, педагогам, а также нашим коллегам из Минкульта России. Поздравляю вас! Вы взяли большую высоту, которая обязывает вас к многому. Смело идите вперед! Со своей стороны мы окажем вам посильную поддержку».
Эмилия Терзян-Хагба рассказала о своих впечатлениях: «Играть в Большом зале консерватории – это большая честь для каждого музыканта, поэтому я старалась выложиться максимально. У меня это получилось в большей степени потому, что я чувствовала поддержку своего партнера Бараса Куджба и отца Давида Терзяна, который дирижировал нам».
Со своей стороны, Барас Куджба добавил: «Мы чувствовали большую ответственность, прежде всего, потому что мы представляли Родину. Только взаимная поддержка придала нам уверенность и уменьшила волнение».
Директор Сухумского государственного музыкального училища им. А. Ч. Чичба, заслуженная артистка Абхазии Нинель Бжания, говоря о своих воспитанниках, подчеркнула: «Они очень способные музыкальные дети, умеют чувствовать себя комфортно в ансамбле. Самое главное, что дирижировал молодыми талантами профессионал с большой буквы – Давид Терзян. Во время репетиции Московский оркестр восхищался его профессионализмом. Большой зал консерватории для профессиональных музыкантов как «храм» и выступать в нем – большая честь».
Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. Дмитрий Басария. 23 декабря в Московской консерватории состоялся концерт «В гостях у В. А. Моцарта», в котором приняли участие молодые абхазские музыканты: ученица ДМШ №2 г. Сухум, лауреат международных конкурсов Эмилия Терзян-Хагба, студент Сухумского государственного музыкального училища им. А. Ч. Чичба, лауреат республиканских конкурсов Барас Куджба, дирижировал музыкантам главный дирижер Государственного камерного оркестра Республики Абхазия, заслуженный артист Республики Абхазия Давид Терзян.
В Министерстве культуры и охраны историко-культурного наследия прошла встреча министра с юными музыкантами.
Приветствуя гостей, Эльвира Арсалия отметила: «Ваше выступление в одном из самых престижных залов России, совместно с симфоническим оркестром Московской государственной консерватории поистине является наилучшим завершением текущего года. Многие музыканты посчитали бы за великую честь оказаться на вашем месте. Я хочу выразить благодарность вам и вашим родителям, педагогам, а также нашим коллегам из Минкульта России. Поздравляю вас! Вы взяли большую высоту, которая обязывает вас к многому. Смело идите вперед! Со своей стороны мы окажем вам посильную поддержку».
Эмилия Терзян-Хагба рассказала о своих впечатлениях: «Играть в Большом зале консерватории – это большая честь для каждого музыканта, поэтому я старалась выложиться максимально. У меня это получилось в большей степени потому, что я чувствовала поддержку своего партнера Бараса Куджба и отца Давида Терзяна, который дирижировал нам».
Со своей стороны, Барас Куджба добавил: «Мы чувствовали большую ответственность, прежде всего, потому что мы представляли Родину. Только взаимная поддержка придала нам уверенность и уменьшила волнение».
Директор Сухумского государственного музыкального училища им. А. Ч. Чичба, заслуженная артистка Абхазии Нинель Бжания, говоря о своих воспитанниках, подчеркнула: «Они очень способные музыкальные дети, умеют чувствовать себя комфортно в ансамбле. Самое главное, что дирижировал молодыми талантами профессионал с большой буквы – Давид Терзян. Во время репетиции Московский оркестр восхищался его профессионализмом. Большой зал консерватории для профессиональных музыкантов как «храм» и выступать в нем – большая честь».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.org. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.org обязательна.