В Минкульте чествовали юных абхазских участников концерта «В гостях у В. А. Моцарта»

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия РА Эльвира Арсалия приняла юных музыкантов.



Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. Дмитрий Басария. 23 декабря в Московской консерватории состоялся концерт «В гостях у В. А. Моцарта», в котором приняли участие молодые абхазские музыканты: ученица ДМШ №2 г. Сухум, лауреат международных конкурсов Эмилия Терзян-Хагба, студент Сухумского государственного музыкального училища им. А. Ч. Чичба, лауреат республиканских конкурсов Барас Куджба, дирижировал музыкантам главный дирижер Государственного камерного оркестра Республики Абхазия, заслуженный артист Республики Абхазия Давид Терзян.



В Министерстве культуры и охраны историко-культурного наследия прошла встреча министра с юными музыкантами.



Приветствуя гостей, Эльвира Арсалия отметила: «Ваше выступление в одном из самых престижных залов России, совместно с симфоническим оркестром Московской государственной консерватории поистине является наилучшим завершением текущего года. Многие музыканты посчитали бы за великую честь оказаться на вашем месте. Я хочу выразить благодарность вам и вашим родителям, педагогам, а также нашим коллегам из Минкульта России. Поздравляю вас! Вы взяли большую высоту, которая обязывает вас к многому. Смело идите вперед! Со своей стороны мы окажем вам посильную поддержку».



Эмилия Терзян-Хагба рассказала о своих впечатлениях: «Играть в Большом зале консерватории – это большая честь для каждого музыканта, поэтому я старалась выложиться максимально. У меня это получилось в большей степени потому, что я чувствовала поддержку своего партнера Бараса Куджба и отца Давида Терзяна, который дирижировал нам».



Со своей стороны, Барас Куджба добавил: «Мы чувствовали большую ответственность, прежде всего, потому что мы представляли Родину. Только взаимная поддержка придала нам уверенность и уменьшила волнение».



Директор Сухумского государственного музыкального училища им. А. Ч. Чичба, заслуженная артистка Абхазии Нинель Бжания, говоря о своих воспитанниках, подчеркнула: «Они очень способные музыкальные дети, умеют чувствовать себя комфортно в ансамбле. Самое главное, что дирижировал молодыми талантами профессионал с большой буквы – Давид Терзян. Во время репетиции Московский оркестр восхищался его профессионализмом. Большой зал консерватории для профессиональных музыкантов как «храм» и выступать в нем – большая честь».

