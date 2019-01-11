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В Каракасе прошла встреча Рауля Хаджимба и Николаса Мадуро

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23:50, 11 Января 2019
В Каракасе прошла встреча Рауля Хаджимба и Николаса Мадуро
Рауль Хаджимба отметил, что Республика Абхазия придает важное значение межгосударственным отношениям, сложившимся между Абхазией и Венесуэлой.

Сухум. 11 января. Апсныпресс. В ходе визита в Венесуэлу Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с Президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро. Об этом сообщается на официальном сайте Главы государства. 

Николас Мадуро поприветствовал Рауля Хаджимба и поблагодарил за визит и участие в церемонии инаугурации.

Рауль Хаджимба отметил, что Республика Абхазия придает важное значение межгосударственным отношениям, сложившимся между Абхазией и Венесуэлой.

«Мы выражаем свое намерение по дальнейшей реализации договоренностей между нашими странами и наращиванию связей», - сказал Хаджимба. 

Николас Мадуро подтвердил приверженность решению о признании независимости Республики Абхазия и выполнению межгосударственных договоров, подписанных между Абхазией и Венесуэлой. 


(АП): 10-11 января состоялся визит Президента Республики Абхазия в Венесуэлу. 10 января, по приглашению Николаса Мадуро,  Рауль Хаджимба принял участие в церемонии инаугурации Президента Венесуэлы.

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