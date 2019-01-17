В Кабмине завершается первый этап оцифровки архива актов Правительства Абхазии

Проект планируется завершить в срок до 30 апреля 2019 года.



Сухум. 17 января. Апсныпресс. В Аппарате Кабинета Министров Республики Абхазия завершается первый этап инвентаризации и оцифровки актов Правительства, а также распоряжений премьер-министра Республики Абхазия, сообщается на официальном сайте Кабмина.



Согласно данным проведенной инвентаризации предстоит проведение работы по получению электронных версий свыше десяти тысяч принятых постановлений и распоряжений Правительства за период с 1992 года по настоящее время.



При этом, электронному архивированию также будут подлежать распоряжения премьер-министра.



Результатом проделанной работы будет банк данных графических образов нормативных правовых актов. Технология представляет собой средство обеспечения широкого доступа к текстам документов, подлежащих опубликованию в специальном разделе на официальном сайте Кабинета Министров.



Для работы с базой создается специальный веб-интерфейс, в котором будут реализованы необходимые средства поиска документа не только по порядковому номеру и названию, а также по содержанию акта.



Кроме того, помимо постановительной части документа приложением к каждому акту будут идти первичные материалы.



Ранее Аппарат Кабинета Министров заключил договор с ООО «Информбюро» на предмет реализации проекта по переводу нормативно-правовых актов Правительства Республики Абхазия в оцифрованный (электронный вид), а также созданию базы данных, которая будет содержать все акты.



Проект планируется завершить в срок до 30 апреля 2019 года.