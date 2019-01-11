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В Кабмине прошло первое заседание Госкомиссии по увековечению памяти Фазиля Искандера
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14:39, 18 Января 2019
Были обсуждены подходы к формированию программы мероприятий, посвященных творчеству писателя.
Сухум. 18 января. Апсныпресс. В целях сохранения и преумножения уникального творческого наследия Народного писателя Абхазии и России, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени Фазиля Абдуловича Искандера в Кабинете Министров под председательством премьер-министра Республики Абхазия Валерия Бганба состоялось первое заседание Государственной комиссии по увековечению памяти писателя.
Открывая совещание, глава Правительства РА Валерий Бганба отметил, что организация мероприятий, приуроченных к такой знаменательной дате истории Абхазии, как день рождения великого писателя и мыслителя Фазиля Искандера, должна основываться на заблаговременно составленном подробном плане.
Члены комиссии обсудили подходы к формированию программы мероприятий, предложили проведение декады, посвященной юбилею писателя, в рамках которой пройдут выставки, литературные праздники, предметные недели в образовательных учреждениях, а также на телеканалах республики, посвященные творчеству Фазиля Искандера.
Подробные предложения будут представлены в секретариат комиссии до 31 января 2019 года.
(АП): Комиссия создана Распоряжением Президента Республики Абхазия от 26 декабря 2018 года.
Сухум. 18 января. Апсныпресс. В целях сохранения и преумножения уникального творческого наследия Народного писателя Абхазии и России, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени Фазиля Абдуловича Искандера в Кабинете Министров под председательством премьер-министра Республики Абхазия Валерия Бганба состоялось первое заседание Государственной комиссии по увековечению памяти писателя.
Открывая совещание, глава Правительства РА Валерий Бганба отметил, что организация мероприятий, приуроченных к такой знаменательной дате истории Абхазии, как день рождения великого писателя и мыслителя Фазиля Искандера, должна основываться на заблаговременно составленном подробном плане.
Члены комиссии обсудили подходы к формированию программы мероприятий, предложили проведение декады, посвященной юбилею писателя, в рамках которой пройдут выставки, литературные праздники, предметные недели в образовательных учреждениях, а также на телеканалах республики, посвященные творчеству Фазиля Искандера.
Подробные предложения будут представлены в секретариат комиссии до 31 января 2019 года.
(АП): Комиссия создана Распоряжением Президента Республики Абхазия от 26 декабря 2018 года.
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