В Абхазском драмтеатре поздравляли с 80-летием Мушни Ласурия

В Абхазском государственном драматическом театре имени С. Чанба прошел торжественный вечер, посвященный юбилею Мушни Ласурия.



Сухум. 12 декабря. Апсныпресс. Лана Цвижба/Тамара Ачба. В рамках мероприятий, посвященных юбилею Народного поэта Абхазии, академика АНА, председателя Ассоциации писателей Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-апша» первой степени, лауреата государственной премии им. Д. И. Гулиа, обладателя медали А. С. Пушкина, лауреата Всероссийской премии им. А. Дельвига, заслуженного деятеля науки Республики Абхазия Мушни Ласурия, прошел торжественный вечер в Абхазском государственном драматическом театре имени С. Чанба. В мероприятии принял участие Президент Абхазии Рауль Хаджимба.



На торжественном вечере был зачитан поздравительный адрес от имени спикера и парламентариев Народного Собрания – Парламента РА: «Вас знают в Республике Абхазия и за её пределами как талантливого поэта, выдающегося переводчика, публициста, академика Академии наук Абхазии. Ваш большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и развитие культурных связей с Россией был высоко оценён Президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым, вручившим вам медаль Пушкина в 2010 году в Георгиевском зале Кремля. Вы – активный участник общественно-политической жизни республики. Мало кто знает, что вы являлись депутатом одиннадцатого созыва Верховного Совета Абхазской АССР, который принял историческую Декларацию «О государственном суверенитете Абхазии». Ваш труд был оценён ещё в советское время вручением Вам государственной награды СССР – ордена «Знак Почёта». В наше время Родина также высоко оценила Ваш вклад в развитие абхазской литературы, культуры и государственного языка – вы награждены высшей государственной наградой Республики Абхазия – орденом «Ахьдз-апша» всех трёх степеней».



Первый вице-премьер Даур Аршба также поздравил Мушни Ласурия от имени премьер-министра РА Валерия Бганба: «80 лет по абхазским традициям – это немного и немало. Вас уже многие десятилетия знают, как талантливого человека, который развивает абхазскую литературу. Это проявилось в поэзии, критике, переводах и науке. И сегодня, как и прежде, вы работаете, не покладая рук, предлагая читателям новые произведения. Вы наводите мосты между абхазской и русской литературой. Вы переводите мировые классические шедевры на абхазский язык, особенно нужно выделить бессмертный роман А. Пушкина «Евгений Онегин». Кроме того, для абхазской литературы большим вкладом является ваш роман в стихах «Отчизна». Очень популярна ваша лирика и публицистика. Желаю вам здоровья, долгих лет жизни, творческих успехов».



Поздравление от Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в РА Алексея Двинянина зачитал советник-посланник Посольства РФ в РА Юрий Ясносокирский: «Ваше творчество выходит за пределы прекрасной Апсны, хорошо известно в других странах. В стихах вы воспеваете свою Родину, любовь к ней, свой народ, красоту природы и человека, делитесь с читателями мыслями о добре и зле. Мы хорошо знаем ваши произведения, такие как «Колыбель», «Прощание», «Наш дом». Мы помним, как Вам удалось передать ритмику стихов А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова».



Заместитель председателя Международного сообщества писательских союзов Юрий Коноплянников зачитал поздравительный адрес председателя Ивана Переверзина: «Уважаемый Мушни Таевич! Международное сообщество писательских союзов сердечно поздравляет вас со славным юбилеем – 80-летием. Вы выдающийся абхазский поэт и переводчик, автор более 20 замечательных книг. Окончив Московский литературный институт им. Горького, вы прославили его, став Народным поэтом Республики Абхазия».

