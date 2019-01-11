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В Абхазии приняты меры по профилактике и предупреждению гриппа и ОРВИ
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11:52, 16 Января 2019
В Министерстве здравоохранения Абхазии прошло рабочее совещание.
Сухум. 16 января. Апсныпресс. Проблему распространения свиного гриппа в сопредельных государствах и меры профилактики гриппа и ОРВИ обсудили в Министерстве здравоохранения Абхазии на рабочем совещании с участием главных врачей центральных районных больниц, главного санитарного врача г. Сухум и главного государственного санитарного врача. Совещание прошло под руководством министра здравоохранения РА Тамаза Цахнакия. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.
Как говорится в сообщении, на совещании главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик проинформировала: «На сегодняшний день обратившихся в лечебно-профилактические учреждения пациентов, с острыми респираторными вирусными инфекциями, по районам республики, не считая столицы, 160 человек, из них 132 ребенка. Решение о том, делать ли забор анализов на подтверждение гриппа принимает врач, к которому обращается конкретный пациент. Республиканскую санитарно-бактериологическую лабораторию Минздрав обеспечил необходимыми расходными материалами для диагностики гриппа. Экспресс-тесты будут использованы на санитарно-карантинном пункте пропуска на посту Ингур в Галском районе, а также для быстрой идентификации гриппа и ОРЗ в поликлиническом звене».
Людмила Скорик подчеркнула, что на данный момент на территории Абхазии не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом H1N1. Она отметила, что при своевременном обращении к специалистам за медицинской помощью и правильно проведённом лечении к осложнениям свиной грипп не приводит, а лицам с хроническими заболеваниями необходимо быть осторожнее и применять профилактические меры. Между тем, отказались от прививок детей от сезонного гриппа в этом году многие родители и беременные, а как раз именно от этого штамма гриппа и проводилась специфическая защита.
По сообщению Скорик, в детских дошкольных и учебных заведениях даны поручения разместить наглядную информацию по профилактике вирусных заболеваний.
Главный врач центральной районной больницы Галского района Георгий Шония, в свою очередь, опроверг слухи о том, что в Галском районе есть случаи заражения свиным гриппом.
По итогам совещания, министр здравоохранения дал ряд указаний по исполнению всеми лечебно-профилактическими учреждениями приказов Минздрава о профилактике сезонного гриппа и острых респираторных инфекций, а также инструкции по проведению комплекса профилактических мероприятий в медицинских, школьных, дошкольных и иных учреждениях.
В частности: республиканской СЭС – обеспечить всю необходимую экспресс-диагностику гриппа на приграничной территории и ПЦР диагностику гриппа в республиканской БАК-лаборатории; обеспечить постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации и проведение всех профилактических мероприятий в полном объеме; Управлению лекарственным обеспечением – обеспечить всеми необходимыми расходными материалами, реактивами, противовирусными, антибактериальными препаратами и другими лекарственными средствами лечебно-профилактические учреждения амбулаторного и стационарного звена.
Сухум. 16 января. Апсныпресс. Проблему распространения свиного гриппа в сопредельных государствах и меры профилактики гриппа и ОРВИ обсудили в Министерстве здравоохранения Абхазии на рабочем совещании с участием главных врачей центральных районных больниц, главного санитарного врача г. Сухум и главного государственного санитарного врача. Совещание прошло под руководством министра здравоохранения РА Тамаза Цахнакия. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.
Как говорится в сообщении, на совещании главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик проинформировала: «На сегодняшний день обратившихся в лечебно-профилактические учреждения пациентов, с острыми респираторными вирусными инфекциями, по районам республики, не считая столицы, 160 человек, из них 132 ребенка. Решение о том, делать ли забор анализов на подтверждение гриппа принимает врач, к которому обращается конкретный пациент. Республиканскую санитарно-бактериологическую лабораторию Минздрав обеспечил необходимыми расходными материалами для диагностики гриппа. Экспресс-тесты будут использованы на санитарно-карантинном пункте пропуска на посту Ингур в Галском районе, а также для быстрой идентификации гриппа и ОРЗ в поликлиническом звене».
Людмила Скорик подчеркнула, что на данный момент на территории Абхазии не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом H1N1. Она отметила, что при своевременном обращении к специалистам за медицинской помощью и правильно проведённом лечении к осложнениям свиной грипп не приводит, а лицам с хроническими заболеваниями необходимо быть осторожнее и применять профилактические меры. Между тем, отказались от прививок детей от сезонного гриппа в этом году многие родители и беременные, а как раз именно от этого штамма гриппа и проводилась специфическая защита.
По сообщению Скорик, в детских дошкольных и учебных заведениях даны поручения разместить наглядную информацию по профилактике вирусных заболеваний.
Главный врач центральной районной больницы Галского района Георгий Шония, в свою очередь, опроверг слухи о том, что в Галском районе есть случаи заражения свиным гриппом.
По итогам совещания, министр здравоохранения дал ряд указаний по исполнению всеми лечебно-профилактическими учреждениями приказов Минздрава о профилактике сезонного гриппа и острых респираторных инфекций, а также инструкции по проведению комплекса профилактических мероприятий в медицинских, школьных, дошкольных и иных учреждениях.
В частности: республиканской СЭС – обеспечить всю необходимую экспресс-диагностику гриппа на приграничной территории и ПЦР диагностику гриппа в республиканской БАК-лаборатории; обеспечить постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации и проведение всех профилактических мероприятий в полном объеме; Управлению лекарственным обеспечением – обеспечить всеми необходимыми расходными материалами, реактивами, противовирусными, антибактериальными препаратами и другими лекарственными средствами лечебно-профилактические учреждения амбулаторного и стационарного звена.
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