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Ушел из жизни абхазский писатель Джума Ахуба
86
18:58, 13 Января 2019
На 82 году жизни скончался абхазский писатель Джума Виссарионович Ахуба.
Сухум. 13 января. Апсныпресс. Лана Цвижба. Сегодня ушёл из жизни абхазский писатель, общественный деятель, член Союза писателей и Союза журналистов СССР, член Союза писателей и Союза журналистов Республики Абхазия, лауреат премии журналистов «Дружба народов», кавалер ордена «Ахьдз-Апша» II степени, лауреат Государственной премии им. Д.И.Гулиа Джума Виссарионовича Ахуба.
Советник президента по науке, культуре и образованию Владимир Зантария поделился воспоминаниями о Джуме Виссарионовиче: «Он один из ведущих абхазских произаиков. У него было очень яркое, самобытное дарование. Его рассказы и повести получили признание не только в абхазской литературе, но и в России. Они были опубликованы в журнале «Дружба народов». Мы потеряли мастера абхазской прозы, драматурга. Джума Ахуба являлся главным редактором журнала «Аказара», издавал очень интересные материалы о деятелях культуры, искусства. Кроме того, он был одним из представителей национально-освободительного движения. След его деятельности значителен в истории литературы, публицистике, кинематографе. Мы потеряли очень замечательного человека, яркого и сильного. Сочувствуем родным, близким, друзьям».
Общественный деятель Давид Дасания также подчеркнул значимость деятельности Ахуба: «Абхаская литература, культура и, в целом, государство народа Абхазии понесли тяжелейшую утрату. Я скорблю вместе со всем абхазским народом. Джума Ахуба был ответственным гражданином, одним из самых ярких представителей национально-освободительного движения. Публицист, писатель-патриот, автор многих мною любимых романов и замечательных произведений, переводчик русской классической литературы на абхазский язык Джума Ахуба – писатель, который творил вне зависимости от времени. Джума Ахуба понимал свой долг перед государством и народом, перед теми, кто погиб во время Отечественной войны народа Абхазии. Мы никогда не забудем его светлое имя».
Сухум. 13 января. Апсныпресс. Лана Цвижба. Сегодня ушёл из жизни абхазский писатель, общественный деятель, член Союза писателей и Союза журналистов СССР, член Союза писателей и Союза журналистов Республики Абхазия, лауреат премии журналистов «Дружба народов», кавалер ордена «Ахьдз-Апша» II степени, лауреат Государственной премии им. Д.И.Гулиа Джума Виссарионовича Ахуба.
Советник президента по науке, культуре и образованию Владимир Зантария поделился воспоминаниями о Джуме Виссарионовиче: «Он один из ведущих абхазских произаиков. У него было очень яркое, самобытное дарование. Его рассказы и повести получили признание не только в абхазской литературе, но и в России. Они были опубликованы в журнале «Дружба народов». Мы потеряли мастера абхазской прозы, драматурга. Джума Ахуба являлся главным редактором журнала «Аказара», издавал очень интересные материалы о деятелях культуры, искусства. Кроме того, он был одним из представителей национально-освободительного движения. След его деятельности значителен в истории литературы, публицистике, кинематографе. Мы потеряли очень замечательного человека, яркого и сильного. Сочувствуем родным, близким, друзьям».
Общественный деятель Давид Дасания также подчеркнул значимость деятельности Ахуба: «Абхаская литература, культура и, в целом, государство народа Абхазии понесли тяжелейшую утрату. Я скорблю вместе со всем абхазским народом. Джума Ахуба был ответственным гражданином, одним из самых ярких представителей национально-освободительного движения. Публицист, писатель-патриот, автор многих мною любимых романов и замечательных произведений, переводчик русской классической литературы на абхазский язык Джума Ахуба – писатель, который творил вне зависимости от времени. Джума Ахуба понимал свой долг перед государством и народом, перед теми, кто погиб во время Отечественной войны народа Абхазии. Мы никогда не забудем его светлое имя».
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