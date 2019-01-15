APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Этнография
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
17:03, 21 Января 2019 55
16:44, 21 Января 2019 96
15:48, 21 Января 2019 135
15:38, 21 Января 2019 96
13:01, 21 Января 2019 161
14:39, 18 Января 2019 768
13:36, 18 Января 2019 555
12:39, 18 Января 2019 466
12:35, 18 Января 2019 780
11:38, 18 Января 2019 534
11:16, 18 Января 2019 673
17:04, 17 Января 2019 808
16:55, 17 Января 2019 1144
15:04, 17 Января 2019 698
14:30, 17 Января 2019 699
13:27, 17 Января 2019 784
15:28, 16 Января 2019 712
14:05, 16 Января 2019 1066
11:52, 16 Января 2019 921
16:17, 15 Января 2019 3580
15:48, 15 Января 2019 893
15:11, 15 Января 2019 1167
14:03, 15 Января 2019 1237
11:51, 15 Января 2019 954
11:47, 15 Января 2019 979

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / «Укрощение строптивой»: премьера Абхазского государственного молодежного театра

«Укрощение строптивой»: премьера Абхазского государственного молодежного театра

17:03, 21 Января 2019
«Укрощение строптивой»: премьера Абхазского государственного молодежного театра
29-30 января и 4 февраля в Абхазском государственном драматическом театре состоится премьера спектакля по пьесе У. Шекспира «Укрощение строптивой».

Сухум. 21 января. Апсныпресс. Лана Цвижба. О премьере Абхазского государственного молодежного театра «Укрощение строптивой» Апсныпресс рассказала режиссер-постановщик спектакля Наталья Николаева.

«Поскольку этот спектакль о природе взаимоотношений мужчины и женщины, то это близко любому актеру, они вживаются в роли на все 100 процентов. И я надеюсь, что это будет яркая, интересная история, в первую очередь, человеческая, потому что это касается каждого сидящего в зале», - сказала Наталья Николаева.

Режиссер рассказала о работе: «Трудности есть всегда, ни один спектакль не бывает без этого, но это приятные трудности. Технически спектакль сложный, но мы это все преодолеваем. Главное – общий настрой. Работать с труппой молодежного театра подарок для меня, потому что все актеры очень органичные, живые и увлеченные. Абхазская труппа отличается ярким южным темпераментом, что является ключевым в профессии актера».

Кроме того, Наталья Николаева подчеркнула, что это первый спектакль, который она ставит в Абхазии, на абхазском языке. «До этого я работала в разных театрах России, у меня около 20 постановок, но с иностранным языком ни разу не сталкивалась. Для меня это ново, но очень интересно. В Абхазию я приезжала много раз, так сложилась судьба, поэтому с культурой и менталитетом страны знакома», - отметила она.

(АП): Наталья Николаева окончила музыкальное училище, Ярославский театральный институт, около 10 лет проработала в Московском областном театре в качестве актрисы. После чего поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина на режиссерское отделение, худрук курса – Народный артист России, профессор ГИТИСа Л.Е.Хейфец.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Итоги
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.org. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.org обязательна.
© Copyright 2017 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика