«Укрощение строптивой»: премьера Абхазского государственного молодежного театра

29-30 января и 4 февраля в Абхазском государственном драматическом театре состоится премьера спектакля по пьесе У. Шекспира «Укрощение строптивой».



Сухум. 21 января. Апсныпресс. Лана Цвижба. О премьере Абхазского государственного молодежного театра «Укрощение строптивой» Апсныпресс рассказала режиссер-постановщик спектакля Наталья Николаева.



«Поскольку этот спектакль о природе взаимоотношений мужчины и женщины, то это близко любому актеру, они вживаются в роли на все 100 процентов. И я надеюсь, что это будет яркая, интересная история, в первую очередь, человеческая, потому что это касается каждого сидящего в зале», - сказала Наталья Николаева.



Режиссер рассказала о работе: «Трудности есть всегда, ни один спектакль не бывает без этого, но это приятные трудности. Технически спектакль сложный, но мы это все преодолеваем. Главное – общий настрой. Работать с труппой молодежного театра подарок для меня, потому что все актеры очень органичные, живые и увлеченные. Абхазская труппа отличается ярким южным темпераментом, что является ключевым в профессии актера».



Кроме того, Наталья Николаева подчеркнула, что это первый спектакль, который она ставит в Абхазии, на абхазском языке. «До этого я работала в разных театрах России, у меня около 20 постановок, но с иностранным языком ни разу не сталкивалась. Для меня это ново, но очень интересно. В Абхазию я приезжала много раз, так сложилась судьба, поэтому с культурой и менталитетом страны знакома», - отметила она.



(АП): Наталья Николаева окончила музыкальное училище, Ярославский театральный институт, около 10 лет проработала в Московском областном театре в качестве актрисы. После чего поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина на режиссерское отделение, худрук курса – Народный артист России, профессор ГИТИСа Л.Е.Хейфец.