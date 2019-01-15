17:03, 21 Января 2019 55
16:44, 21 Января 2019 96
15:48, 21 Января 2019 135
15:38, 21 Января 2019 96
13:01, 21 Января 2019 161
14:39, 18 Января 2019 768
13:36, 18 Января 2019 555
12:39, 18 Января 2019 466
12:35, 18 Января 2019 780
11:38, 18 Января 2019 534
11:16, 18 Января 2019 673
17:04, 17 Января 2019 808
16:55, 17 Января 2019 1144
15:04, 17 Января 2019 698
14:30, 17 Января 2019 699
13:27, 17 Января 2019 784
15:28, 16 Января 2019 712
14:05, 16 Января 2019 1066
11:52, 16 Января 2019 921
16:17, 15 Января 2019 3580
15:48, 15 Января 2019 893
15:11, 15 Января 2019 1167
14:03, 15 Января 2019 1237
11:51, 15 Января 2019 954
11:47, 15 Января 2019 979
Популярное
15.01.2019 1167
17.01.2019 1144
16.01.2019 1066
15.01.2019 893
«Укрощение строптивой»: премьера Абхазского государственного молодежного театра
17:03, 21 Января 2019
29-30 января и 4 февраля в Абхазском государственном драматическом театре состоится премьера спектакля по пьесе У. Шекспира «Укрощение строптивой».
Сухум. 21 января. Апсныпресс. Лана Цвижба. О премьере Абхазского государственного молодежного театра «Укрощение строптивой» Апсныпресс рассказала режиссер-постановщик спектакля Наталья Николаева.
«Поскольку этот спектакль о природе взаимоотношений мужчины и женщины, то это близко любому актеру, они вживаются в роли на все 100 процентов. И я надеюсь, что это будет яркая, интересная история, в первую очередь, человеческая, потому что это касается каждого сидящего в зале», - сказала Наталья Николаева.
Режиссер рассказала о работе: «Трудности есть всегда, ни один спектакль не бывает без этого, но это приятные трудности. Технически спектакль сложный, но мы это все преодолеваем. Главное – общий настрой. Работать с труппой молодежного театра подарок для меня, потому что все актеры очень органичные, живые и увлеченные. Абхазская труппа отличается ярким южным темпераментом, что является ключевым в профессии актера».
Кроме того, Наталья Николаева подчеркнула, что это первый спектакль, который она ставит в Абхазии, на абхазском языке. «До этого я работала в разных театрах России, у меня около 20 постановок, но с иностранным языком ни разу не сталкивалась. Для меня это ново, но очень интересно. В Абхазию я приезжала много раз, так сложилась судьба, поэтому с культурой и менталитетом страны знакома», - отметила она.
(АП): Наталья Николаева окончила музыкальное училище, Ярославский театральный институт, около 10 лет проработала в Московском областном театре в качестве актрисы. После чего поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина на режиссерское отделение, худрук курса – Народный артист России, профессор ГИТИСа Л.Е.Хейфец.
Сухум. 21 января. Апсныпресс. Лана Цвижба. О премьере Абхазского государственного молодежного театра «Укрощение строптивой» Апсныпресс рассказала режиссер-постановщик спектакля Наталья Николаева.
«Поскольку этот спектакль о природе взаимоотношений мужчины и женщины, то это близко любому актеру, они вживаются в роли на все 100 процентов. И я надеюсь, что это будет яркая, интересная история, в первую очередь, человеческая, потому что это касается каждого сидящего в зале», - сказала Наталья Николаева.
Режиссер рассказала о работе: «Трудности есть всегда, ни один спектакль не бывает без этого, но это приятные трудности. Технически спектакль сложный, но мы это все преодолеваем. Главное – общий настрой. Работать с труппой молодежного театра подарок для меня, потому что все актеры очень органичные, живые и увлеченные. Абхазская труппа отличается ярким южным темпераментом, что является ключевым в профессии актера».
Кроме того, Наталья Николаева подчеркнула, что это первый спектакль, который она ставит в Абхазии, на абхазском языке. «До этого я работала в разных театрах России, у меня около 20 постановок, но с иностранным языком ни разу не сталкивалась. Для меня это ново, но очень интересно. В Абхазию я приезжала много раз, так сложилась судьба, поэтому с культурой и менталитетом страны знакома», - отметила она.
(АП): Наталья Николаева окончила музыкальное училище, Ярославский театральный институт, около 10 лет проработала в Московском областном театре в качестве актрисы. После чего поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина на режиссерское отделение, худрук курса – Народный артист России, профессор ГИТИСа Л.Е.Хейфец.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.org. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.org обязательна.