Учебный год продолжится в теплых классах: «Международный фонд Апсны» передал обогреватели Гуадской средней школе

Гуадской средней школе им. К.К. Агумаа были переданы 18 обогревателей.



Сухум. 11 января. Апсныпресс. Тамара Ачба. По обращению, поступившему в «Международный фонд Апсны» от Администрации села Гуада, средней школе им. К.К. Агумаа были переданы 18 обогревателей.



Как отметила глава Администрации села Циала Ашуба: «В школе 40 учащихся. Благодаря оказанной помощи дети смогут продолжить учебный год в теплых классах».



По словам сотрудницы «Международного фонда Апсны» Сабины Бутба, в Фонд часто обращаются за помощью представители разных организаций. «В этом году это первое обращение, на которое мы сразу откликнулись», - сказала Бутба.