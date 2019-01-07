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Учебный год продолжится в теплых классах: «Международный фонд Апсны» передал обогреватели Гуадской средней школе

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12:28, 11 Января 2019
Учебный год продолжится в теплых классах: «Международный фонд Апсны» передал обогреватели Гуадской средней школе
Гуадской средней школе им. К.К. Агумаа были переданы 18 обогревателей.

Сухум. 11 января. Апсныпресс. Тамара Ачба. По обращению, поступившему в «Международный фонд Апсны» от Администрации села Гуада, средней школе им. К.К. Агумаа были переданы 18 обогревателей.

Как отметила глава Администрации села Циала Ашуба: «В школе 40 учащихся. Благодаря оказанной помощи дети смогут продолжить учебный год в теплых классах».

По словам сотрудницы «Международного фонда Апсны» Сабины Бутба, в Фонд часто обращаются за помощью представители разных организаций. «В этом году это первое обращение, на которое мы сразу откликнулись», - сказала Бутба.

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