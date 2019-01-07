17:02, 10 Января 2019 41
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Тринадцать градусов тепла в Абхазии 11 января
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17:02, 10 Января 2019
Температура морской воды +11°С.
Сухум. 10 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием пониженного атмосферного давления и выноса теплой массы воздуха с юга. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление – 765 мм р.с, будет понижаться.
Ветер слабый и умеренный - 2-7м/с, СВ, В направления.
Температура воздуха ночью 0+5°С, днем +8+13°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды умеренное, слабое - 75-25см (1-2б).
Относительная влажность воздуха - 60-80 %.
В столице переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +3°С, днем +12°С.
Сухум. 10 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием пониженного атмосферного давления и выноса теплой массы воздуха с юга. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление – 765 мм р.с, будет понижаться.
Ветер слабый и умеренный - 2-7м/с, СВ, В направления.
Температура воздуха ночью 0+5°С, днем +8+13°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды умеренное, слабое - 75-25см (1-2б).
Относительная влажность воздуха - 60-80 %.
В столице переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +3°С, днем +12°С.
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