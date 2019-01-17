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Торт в День рождения ребенку с органичными возможностями от Иоланты Бигвава
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14:30, 17 Января 2019
Домашний кондитер Иоланта Бигвава дарит на День рождения детям с ограниченными возможностями из малообеспеченных семей торты собственного производства.
Сухум. 17 января. Апсныпресс. Лана Цвижба. Домашний кондитер Иоланта Бигвава дарит на День рождения детям с ограниченными возможностями из малообеспеченных семей Сухума и Ткуарчала торты собственного производства.
«Мне хочется сделать ребенку приятное, хотя бы в его День рождения. Нарядный тортик могут получить дети с ограниченными возможностями из малообеспеченных семей. Нас, кондитеров, много и, надеюсь, что кто-то, узнав о моей инициативе, сможет сделать детям праздничные торты и в других районах Абхазии», - сказала Иоланта Бигвава.
Как сообщила Бигвава, в Ткуарчале 12 детей с ограниченными возможностями, а по Сухуму, к сожалению, пока еще нет записей на торты.
Кроме того, Иоланта Бигвава рассказала о том, как стала домашним кондитером. Однажды, Иоланта, у которой ребенок с ограниченными возможностями, осталась без средств к существованию. Выйти на работу она не могла, так как не с кем было оставить дочку. «И тогда я решила, что можно зарабатывать тем, что хорошо умею делать – заниматься выпечкой. После этого, в соцсетях председатель «Молодежно-культурного центра «Рара» Ксения Багапш, увидев фотографии моих работ, пригласила нас с дочкой поучаствовать в Арт-маркете со своим печеньем ручной лепки. Было много красивых фотографий пряников в форме елочек, снеговиков. Эти фотографии увидели в Москве и сделали мне заказ – 100 коробок пряников. Это был наш первый крупный заказ», - вспоминает она.
Иоланта Бигвава отметила, что люди с ограниченными возможностями могут быть заняты тем, что доставляет им удовольствие, приносит пользу обществу и при этом труд оплачивается. «Моя дочь Тата, помогает мне во всем. Она – мой главный креативщик», - подытожила Бигвава.
Сухум. 17 января. Апсныпресс. Лана Цвижба. Домашний кондитер Иоланта Бигвава дарит на День рождения детям с ограниченными возможностями из малообеспеченных семей Сухума и Ткуарчала торты собственного производства.
«Мне хочется сделать ребенку приятное, хотя бы в его День рождения. Нарядный тортик могут получить дети с ограниченными возможностями из малообеспеченных семей. Нас, кондитеров, много и, надеюсь, что кто-то, узнав о моей инициативе, сможет сделать детям праздничные торты и в других районах Абхазии», - сказала Иоланта Бигвава.
Как сообщила Бигвава, в Ткуарчале 12 детей с ограниченными возможностями, а по Сухуму, к сожалению, пока еще нет записей на торты.
Кроме того, Иоланта Бигвава рассказала о том, как стала домашним кондитером. Однажды, Иоланта, у которой ребенок с ограниченными возможностями, осталась без средств к существованию. Выйти на работу она не могла, так как не с кем было оставить дочку. «И тогда я решила, что можно зарабатывать тем, что хорошо умею делать – заниматься выпечкой. После этого, в соцсетях председатель «Молодежно-культурного центра «Рара» Ксения Багапш, увидев фотографии моих работ, пригласила нас с дочкой поучаствовать в Арт-маркете со своим печеньем ручной лепки. Было много красивых фотографий пряников в форме елочек, снеговиков. Эти фотографии увидели в Москве и сделали мне заказ – 100 коробок пряников. Это был наш первый крупный заказ», - вспоминает она.
Иоланта Бигвава отметила, что люди с ограниченными возможностями могут быть заняты тем, что доставляет им удовольствие, приносит пользу обществу и при этом труд оплачивается. «Моя дочь Тата, помогает мне во всем. Она – мой главный креативщик», - подытожила Бигвава.
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