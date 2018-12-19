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Тенгиз Джопуа о целях РОО «Общее дело»: мы идем на президентские выборы

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15:52, 26 Декабря 2018
Тенгиз Джопуа о целях РОО «Общее дело»: мы идем на президентские выборы
Пресс-конференция представителей Республиканского общественного объединения «Общее дело» прошла в Сухуме.

Сухум. 26 декабря. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Представители нового Республиканского общественного объединения «Общее дело», учрежденного 21 декабря текущего года, на пресс-конференции представили план мероприятий к выборам Президента Республики Абхазия.

Заместитель председателя РОО «Общее дело» Тенгиз Джопуа рассказал о подготовке к выборам: «Однозначная позиция организации – мы идем на президентские выборы. К началу выборов главы государства планируем сформировать дорожную карту социального развития, которая будет представлена в мае 2019 года. В ней будет конкретный план работ главы государства, от начала вступления в должность вплоть до последнего года. Вторым этапом работы организации станет формирование команды. А последним этапом – выбор кандидата на должность Президента Республики Абхазия».

При этом, председатель РОО Вадим Смыр добавил, что организация еще не определилась с выбором кандидата, но им станет один из участников «Общего дела».

Кроме того, Тенгиз Джопуа сообщил, что организация «намерена не просто принять участие в выборах, а заняться реформированием страны». «В течение двух месяцев мы предложим обществу новый план политической системы государства. План подразумевает распределение и расширение полномочий отдельных ветвей власти и органов местного самоуправления, а также повышение степени ответственности институтов власти, изменение механизмов их взаимоотношений между собой. Второй план, который будет представлен в течение двух месяцев, заключается в реформировании самой системы исполнительной власти в стране. Этот план подразумевает сокращение министерств и ведомств, объединение некоторых из них, оптимизацию кадров. Помимо этого, ведется работа по формированию законодательных инициатив в сфере борьбы с коррупцией. Мы предполагаем подключить к этой работе научные круги Абхазии», - сказал заместитель председателя РОО «Общее дело».

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