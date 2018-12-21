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Тариф на электроэнергию для некоторых государственных органов и бюджетных учреждений повышается до 95 копеек
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12:54, 21 Декабря 2018
В Кабинете Министров было принято Постановление о тарифах на электроэнергию в Республике Абхазия.
Сухум. 21 декабря. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров принято Постановление «О тарифах на электроэнергию в Республике Абхазия».
Представил документ министр экономики РА Адгур Ардзинба: «В данном проекте Постановления есть лишь одно изменение. Касается оно только государственных органов и бюджетных учреждений, за исключением учреждений образования и здравоохранения, финансируемых из средств Республиканского бюджета, а также приравненных к ним потребителей, в том числе, объектов Министерства обороны РФ, ФСБ РФ, дислоцированных на территории Республики Абхазия. Тариф на электроэнергию в отношении этих потребителей увеличивается с 0,60 рублей до 0,95, то есть, 95 копеек».
Сухум. 21 декабря. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров принято Постановление «О тарифах на электроэнергию в Республике Абхазия».
Представил документ министр экономики РА Адгур Ардзинба: «В данном проекте Постановления есть лишь одно изменение. Касается оно только государственных органов и бюджетных учреждений, за исключением учреждений образования и здравоохранения, финансируемых из средств Республиканского бюджета, а также приравненных к ним потребителей, в том числе, объектов Министерства обороны РФ, ФСБ РФ, дислоцированных на территории Республики Абхазия. Тариф на электроэнергию в отношении этих потребителей увеличивается с 0,60 рублей до 0,95, то есть, 95 копеек».
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