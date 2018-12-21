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Тамаз Цахнакия о визите Дмитрия Иванова: мы разработали дорожную карту мероприятий по улучшению службы охраны материнства и детства
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12:09, 21 Декабря 2018
В Сухуме прошел брифинг министра здравоохранения РА Тамаза Цахнакия и ректора Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, главного неонатолога России Дмитрия Иванова.
Сухум. 21 декабря. Апсныпресс. Мадина Чагава. На прошедшем в Сухуме брифинге министр здравоохранения РА Тамаз Цахнакия и ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, главный неонатолог России Дмитрий Иванов рассказали о сотрудничестве и проведённом в столичном роддоме мастер-классе по детской неонатологической реанимации.
Дмитрий Иванов рассказал о целях и задачах визита в Абхазию: «Правительство РА большое внимание уделяет вопросам родовспоможения, службы детства. Согласно межправительственным соглашениям между РФ и РА у нас есть совместные цели и задачи. Наш визит – это возможность «сверить часы», совместно с абхазскими коллегами провести аудит службы и наметить пути дальнейшего ее совершенствования, чтобы как можно больше рождалось детей, а летальные исходы были минимизированы. Современная медицина – это высокие технологии. Мы и с врачами, и с руководством Минздрава обсуждали именно эти проблемы, а также возможность строительства новых учреждений, которые будут помогать беременным женщинам и детям разного возраста».
Со своей стороны, Тамаз Цахнакия отметил, что визит российских коллег состоялся по итогам двусторонних встреч, прошедших в Москве с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, где обсуждался ряд приоритетных направлений, которые необходимо развивать в Абхазии. «Мы обозначили главные направления – это вопросы охраны материнства и детства. В связи с этим к нам прибыла делегация из Санкт-Петербурга во главе с ректором Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Мы договорились подготовить и в ближайшее время подписать проект двустороннего соглашения о сотрудничестве, а также разработали некую дорожную карту последовательных мероприятий по улучшению службы охраны материнства и детства в республике. Это касается неонатологической службы в рамках родильных учреждений, детской больницы, транспортировки тяжелобольных детей как внутри республики, так и за ее пределы. Кроме того, на базе Университета наши специалисты будут проходить курсы усовершенствования, а на базе клиник Университета нашим детишкам смогут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. То есть, мы охватили широкий спектр вопросов и поэтапно их решаем, обозначили конкретно все направления сотрудничества», – сказал Цахнакия.
Сухум. 21 декабря. Апсныпресс. Мадина Чагава. На прошедшем в Сухуме брифинге министр здравоохранения РА Тамаз Цахнакия и ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, главный неонатолог России Дмитрий Иванов рассказали о сотрудничестве и проведённом в столичном роддоме мастер-классе по детской неонатологической реанимации.
Дмитрий Иванов рассказал о целях и задачах визита в Абхазию: «Правительство РА большое внимание уделяет вопросам родовспоможения, службы детства. Согласно межправительственным соглашениям между РФ и РА у нас есть совместные цели и задачи. Наш визит – это возможность «сверить часы», совместно с абхазскими коллегами провести аудит службы и наметить пути дальнейшего ее совершенствования, чтобы как можно больше рождалось детей, а летальные исходы были минимизированы. Современная медицина – это высокие технологии. Мы и с врачами, и с руководством Минздрава обсуждали именно эти проблемы, а также возможность строительства новых учреждений, которые будут помогать беременным женщинам и детям разного возраста».
Со своей стороны, Тамаз Цахнакия отметил, что визит российских коллег состоялся по итогам двусторонних встреч, прошедших в Москве с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, где обсуждался ряд приоритетных направлений, которые необходимо развивать в Абхазии. «Мы обозначили главные направления – это вопросы охраны материнства и детства. В связи с этим к нам прибыла делегация из Санкт-Петербурга во главе с ректором Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Мы договорились подготовить и в ближайшее время подписать проект двустороннего соглашения о сотрудничестве, а также разработали некую дорожную карту последовательных мероприятий по улучшению службы охраны материнства и детства в республике. Это касается неонатологической службы в рамках родильных учреждений, детской больницы, транспортировки тяжелобольных детей как внутри республики, так и за ее пределы. Кроме того, на базе Университета наши специалисты будут проходить курсы усовершенствования, а на базе клиник Университета нашим детишкам смогут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. То есть, мы охватили широкий спектр вопросов и поэтапно их решаем, обозначили конкретно все направления сотрудничества», – сказал Цахнакия.
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