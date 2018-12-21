Тамаз Цахнакия наградил медалями работников здравоохранения

Медали вручены заслуженным работникам здравоохранения Абхазии.

В Минздраве Абхазии состоялась церемония награждения медалями «За заслуги перед здравоохранением» и «Отличник здравоохранения».При этом, министр здравоохранения Тамаз Цахнакия отметил: «Эти награды учредили в канун 25-летия Независимости и Победы Республики Абхазия. Я посчитал нужным отметить ваши заслуги за 25 лет активного плодотворного труда, профессионального мастерства и высоких личных достижений в области здравоохранения, особенно это касается старшего поколения».Министр лично вручил медали:Анатолию АкшбаЛолите ЗухбаРоланду ГамисонияАхре АджбаДжульетте ПачулияМаргарите ЧепнянСаиде ГогидзеВенере ЦвижбаТине ЧкадуаМарине Шанава.Кроме того, Тамаз Цахнакия подчеркнул, что это лишь первая часть мероприятия: «Всех сотрудников мы отметим в новом году другими знаками отличия».