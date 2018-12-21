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Тамаз Цахнакия наградил медалями работников здравоохранения
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15:31, 28 Декабря 2018
Медали вручены заслуженным работникам здравоохранения Абхазии.Сухум. 28 декабря. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Минздраве Абхазии состоялась церемония награждения медалями «За заслуги перед здравоохранением» и «Отличник здравоохранения».
При этом, министр здравоохранения Тамаз Цахнакия отметил: «Эти награды учредили в канун 25-летия Независимости и Победы Республики Абхазия. Я посчитал нужным отметить ваши заслуги за 25 лет активного плодотворного труда, профессионального мастерства и высоких личных достижений в области здравоохранения, особенно это касается старшего поколения».
Министр лично вручил медали:
Анатолию Акшба
Лолите Зухба
Роланду Гамисония
Ахре Аджба
Джульетте Пачулия
Маргарите Чепнян
Саиде Гогидзе
Венере Цвижба
Тине Чкадуа
Марине Шанава.
Кроме того, Тамаз Цахнакия подчеркнул, что это лишь первая часть мероприятия: «Всех сотрудников мы отметим в новом году другими знаками отличия».
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