Сухумская ГЭС запущена в эксплуатацию после капитального ремонта

В селе Гума Сухумского района состоялась церемония открытия Сухумской гидроэлектростанции. Объект восстановлен за счет частных инвестиций. На мероприятии присутствовали Президент Рауль Хаджимба, премьер-министр Валерий Бганба, министр экономики Адгур Ардзинба.О характеристиках объекта рассказал технический директор Сухумской ГЭС Резо Зантария: «Размещение плотины – 70 тысяч кубов воды, она суточного регулирования, и дает возможность в пиковые часы принять нагрузку до 19 мегаватт. Это даст возможность в пиковые часы, в вечерние, ночные и дневные провалы поддерживать реактивную мощность. Когда станция работает на максимальной мощности, напряжение выравнивается. Эта функция выполнялась в советское время, станция должна была обеспечивать реактивную мощность в часы пик, что она будет делать и сегодня».Зантария отметил, что объект создал 25 новых рабочих мест, на которых уже работают местные специалисты высокой квалификации.Со своей стороны, российский инвестор и директор ГЭС, инженер Владимир Апухтин сообщил о том, что стоимость проекта составила около 12 миллионов долларов, но, по его словам, окончательное завершение работ еще предстоит.Президент Абхазии выразил благодарность участникам проекта по восстановлению Сухумской ГЭС.«Надеюсь, что начало работе положено. Нам нужно переходить на использование малых ГЭС, есть возможность реконструировать 4 перепадных станции. Если у инвесторов будет готовность включиться в эти процессы, то государство должно рассмотреть такую возможность. Жизнь не стоит на месте, и я не сомневаюсь, что работа этой станции будет полезной», - сказал Рауль Хаджимба.Министр экономики Адгур Ардзинба также дал оценку восстановленному объекту: «Сегодняшнее мероприятие, на мой взгляд, особое в истории Абхазии, мы присутствуем на открытии высокотехнологичного объекта. Это говорит о том, что наша республика, несмотря на тяжелейшие послевоенные условия, способна создавать такие проекты. Хочу поблагодарить всех, кто приложил усилия. Это первый, но далеко не последний проект такого уровня в нашей стране. У нас все еще впереди».Также в рамках церемонии открытия объекта был подписан Протокол о вводе в эксплуатацию Сухумской ГЭС. Документ подписали министр экономики Адгур Ардзинба и директор станции Владимир Апухтин.