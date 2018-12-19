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Столичным чиновникам вручили награды от Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ

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16:31, 25 Декабря 2018
Столичным чиновникам вручили награды от Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ
Награды вручил мэр города Сухум Адгур Харазия.

Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. Глава Администрации Сухума Адгур Харазия вручил юбилейные знаки-ордена в честь 20-летия со дня создания Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ от имени Президента МАГ Ирека Ялалова.

11 декабря в Москве, в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) совместно с Общероссийским Конгрессом муниципальных образований (ОКМО) проводили «круглый стол», в рамках которого Адгуру Харазия был вручен знак-орден «За вклад в устойчивое развитие городов СНГ». Ордена были присвоены и другим чиновникам столичной Администрации.

На церемонии вручения, которая прошла в Администрации Сухума,  Адгур  Харазия отметил: «Сотрудничество нашего города с Ассамблеей является стратегическим партнерством, благодаря которому мы налаживаем деловые и информационные связи между представителями различных городов и стран».

Знак-орден «За вклад в устойчивое развитие городов СНГ» был вручен: 
– Алиасу Лабахуа – глава Администрации города Сухум в период с 2007 по 2014 гг.;
– Алхасу Квициния – заместитель главы Администрации города Сухум в период с 2004 по 2014 гг.;
– Анзору Кортуа – заместитель главы Администрации города Сухум в период с 1993  по 2015 гг.;
– Вадиму Черкезия – заместитель главы Администрации города Сухум в период с 2007 по 2014 гг.;
– Темуру Ткебучава – управляющий делами Администрации в период с 2007 по 2016 гг.;
– Виктории Аргун – помощник главы Администрации в период с 1975 по 2008 гг.;
– Наталье Ермак – помощник главы Администрации с 2015 г.;
– Ирине Шония – заведующая отделом международных связей с 2008 г.


(АП): Общественное некоммерческое объединение – Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) создана для совместных действий в целях социально-экономического развития городов 3 сентября 1998 года органами исполнительной власти 7 столиц и 19 крупных городов 9 стран СНГ в 1998 году.

В настоящее время в состав МАГ входит 87 городов из 9 стран СНГ.

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