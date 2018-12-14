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Спешите творить добро: Леон Кирия ждет помощи неравнодушных людей
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14:10, 21 Декабря 2018
На лечение ребенка необходимо собрать 350 000 руб.
Сухум. 21 декабря. Апсныпресс. У шестилетнего Леона Кирия минимальная мозговая дисфункция (ММД).
Синдром ММД у ребенка возникает вследствие микроповреждений коры головного мозга, которые приводят к нарушению функционирования нервной системы. Главная причина такого нарушения – кислородное голодание головного мозга, происходящее во время родов, или при получении родовой травмы.
Ребенок родился с гематомой головы, но так как его жизни ничего не угрожало, через несколько дней мать с младенцем были выписаны.
Малыш рос и развивался хорошо, проблем не наблюдалось. В 9 месяцев состояние ребенка ухудшилось, температура тела достигала 39°. На шее у девятимесячного Леона образовалась опухоль, после обращения к врачам было проведено лазерное обогревание, которое не помогло ребенку. Затем была проведена операция под местной анестезией, состояние стало улучшаться, и Леона выписали.
Последствием проведенных операций стало появление такого диагноза как минимальная мозговая дисфункция. ММД является нервно-психическим нарушением.
Задержка речевого развития напрямую влияет на дальнейшее умственное и социальное развитие ребенка.
Чтоб мальчик смог прожить полноценную жизнь, развиваться, радоваться жизни, как его сверстники, ему необходимо пройти курс лечения в Москве. Необходимо успеть помочь Леону, пока есть хоть малейший шанс.
В НПЦДП Департамента здравоохранения Москвы готовы принять шестилетнего Леона на диагностику. Счет, выставленный клиникой, неподъемный, общая сумма составляет 350 000 руб.
Семья Кирия обращается ко всем с мольбой о помощи, так как у них нет возможности самостоятельно лечить ребенка.
Спешите творить добро!
Вы можете помочь следующими способами:
1. Если вы в Абхазии:
– услуга «Перенос баланса» – «Благотворительность»: абоненты «А-мобайл» и "Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав *147*сумма перевода# крепка вызова.
СМС со словом ДОБРО на номер 5050;
– банковский перевод: «Гарант-Банк» или любое отделение «Сбербанка» РА.
2. Способы помощи, если вы в России/за рубежом:
– перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Алина А.) в трёх валютах: рубли, доллары, евро: 5469380061190608 (руб.); 4276380122658698 ($); 5469380022880974 (Eвро);
– также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах: NEM-XEM, BITCOIN, DASH на сайте ashanakbf.io.
О других способах помощи вы можете узнать на сайте, либо по тел. фонда: +7 (940) 773-50-50; +7 (940) 921-03-03.
Сухум. 21 декабря. Апсныпресс. У шестилетнего Леона Кирия минимальная мозговая дисфункция (ММД).
Синдром ММД у ребенка возникает вследствие микроповреждений коры головного мозга, которые приводят к нарушению функционирования нервной системы. Главная причина такого нарушения – кислородное голодание головного мозга, происходящее во время родов, или при получении родовой травмы.
Ребенок родился с гематомой головы, но так как его жизни ничего не угрожало, через несколько дней мать с младенцем были выписаны.
Малыш рос и развивался хорошо, проблем не наблюдалось. В 9 месяцев состояние ребенка ухудшилось, температура тела достигала 39°. На шее у девятимесячного Леона образовалась опухоль, после обращения к врачам было проведено лазерное обогревание, которое не помогло ребенку. Затем была проведена операция под местной анестезией, состояние стало улучшаться, и Леона выписали.
Последствием проведенных операций стало появление такого диагноза как минимальная мозговая дисфункция. ММД является нервно-психическим нарушением.
Задержка речевого развития напрямую влияет на дальнейшее умственное и социальное развитие ребенка.
Чтоб мальчик смог прожить полноценную жизнь, развиваться, радоваться жизни, как его сверстники, ему необходимо пройти курс лечения в Москве. Необходимо успеть помочь Леону, пока есть хоть малейший шанс.
В НПЦДП Департамента здравоохранения Москвы готовы принять шестилетнего Леона на диагностику. Счет, выставленный клиникой, неподъемный, общая сумма составляет 350 000 руб.
Семья Кирия обращается ко всем с мольбой о помощи, так как у них нет возможности самостоятельно лечить ребенка.
Спешите творить добро!
Вы можете помочь следующими способами:
1. Если вы в Абхазии:
– услуга «Перенос баланса» – «Благотворительность»: абоненты «А-мобайл» и "Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав *147*сумма перевода# крепка вызова.
СМС со словом ДОБРО на номер 5050;
– банковский перевод: «Гарант-Банк» или любое отделение «Сбербанка» РА.
2. Способы помощи, если вы в России/за рубежом:
– перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Алина А.) в трёх валютах: рубли, доллары, евро: 5469380061190608 (руб.); 4276380122658698 ($); 5469380022880974 (Eвро);
– также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах: NEM-XEM, BITCOIN, DASH на сайте ashanakbf.io.
О других способах помощи вы можете узнать на сайте, либо по тел. фонда: +7 (940) 773-50-50; +7 (940) 921-03-03.
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