APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Этнография
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
15:31, 21 Декабря 2018 48
14:58, 21 Декабря 2018 99
14:10, 21 Декабря 2018 93
13:32, 21 Декабря 2018 122
13:11, 21 Декабря 2018 173
12:54, 21 Декабря 2018 195
12:33, 21 Декабря 2018 177
12:21, 21 Декабря 2018 175
12:09, 21 Декабря 2018 194
11:23, 21 Декабря 2018 415
10:56, 21 Декабря 2018 281
10:28, 21 Декабря 2018 180
18:01, 20 Декабря 2018 350
17:44, 20 Декабря 2018 492
17:01, 20 Декабря 2018 305
14:03, 20 Декабря 2018 263
12:34, 20 Декабря 2018 240
11:46, 20 Декабря 2018 315
18:05, 19 Декабря 2018 610
17:54, 19 Декабря 2018 458
16:55, 19 Декабря 2018 548
16:51, 19 Декабря 2018 299
16:14, 19 Декабря 2018 951
15:47, 19 Декабря 2018 558
15:05, 19 Декабря 2018 506

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Спешите творить добро: Леон Кирия ждет помощи неравнодушных людей

Спешите творить добро: Леон Кирия ждет помощи неравнодушных людей

87
14:10, 21 Декабря 2018
Спешите творить добро: Леон Кирия ждет помощи неравнодушных людей
На лечение ребенка необходимо собрать 350 000 руб.

Сухум. 21 декабря. Апсныпресс. У шестилетнего Леона Кирия минимальная мозговая дисфункция (ММД).

Синдром ММД у ребенка возникает вследствие микроповреждений коры головного мозга, которые приводят к нарушению функционирования нервной системы. Главная причина такого нарушения – кислородное голодание головного мозга, происходящее во время родов, или при получении родовой травмы.

Ребенок родился с гематомой головы, но так как его жизни ничего не угрожало, через несколько дней мать с младенцем были выписаны.

Малыш рос и развивался хорошо, проблем не наблюдалось. В 9 месяцев состояние ребенка ухудшилось, температура тела достигала 39°. На шее у девятимесячного Леона образовалась опухоль, после обращения к врачам было проведено лазерное обогревание, которое не помогло ребенку. Затем была проведена операция под местной анестезией, состояние стало улучшаться, и Леона выписали.

Последствием проведенных операций стало появление такого диагноза как минимальная мозговая дисфункция. ММД является нервно-психическим нарушением.

Задержка речевого развития напрямую влияет на дальнейшее умственное и социальное развитие ребенка.

Чтоб мальчик смог прожить полноценную жизнь, развиваться, радоваться жизни, как его сверстники, ему необходимо пройти курс лечения в Москве. Необходимо успеть помочь Леону, пока есть хоть малейший шанс.

В НПЦДП Департамента здравоохранения Москвы готовы принять шестилетнего Леона на диагностику. Счет, выставленный клиникой,  неподъемный, общая сумма составляет 350 000 руб.

Семья Кирия обращается ко всем с мольбой о помощи, так как у них нет возможности самостоятельно лечить ребенка.

Спешите творить добро!

Вы можете помочь следующими способами:
1. Если вы в Абхазии:
– услуга «Перенос баланса» – «Благотворительность»: абоненты «А-мобайл» и "Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав *147*сумма перевода# крепка вызова.
СМС со словом ДОБРО на номер 5050;
– банковский перевод: «Гарант-Банк» или любое отделение «Сбербанка» РА.
2. Способы помощи, если вы в России/за рубежом:
– перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Алина А.) в трёх валютах: рубли, доллары, евро: 5469380061190608 (руб.); 4276380122658698 ($); 5469380022880974 (Eвро);
– также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах: NEM-XEM, BITCOIN, DASH на сайте ashanakbf.io.

О других способах помощи вы можете узнать на сайте, либо по тел. фонда: +7 (940) 773-50-50; +7 (940) 921-03-03.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Итоги
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.org. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.org обязательна.
© Copyright 2017 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика