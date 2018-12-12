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Создана комиссия по организации похорон Юрия Нармания

762
16:34, 13 Декабря 2018
Создана комиссия по организации похорон Юрия Нармания
Комиссию возглавляет министр культуры и охраны историко-культурного наследия РА Эльвира Арсалия.

Сухум. 13 декабря. Апсныпресс. В связи с кончиной Заслуженного артиста Республики Абхазия, солиста Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба, кавалера ордена «Ахьдз-апша» III степени Юрия Теймуразовича Нармания создана комиссия по организации похорон под председательством министра культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвиры Арсалия.

Церемония прощания состоится 15 декабря, в 14:00, в г. Сухум, ул. Лакоба, 27, здание Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Республики Абхазия.

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