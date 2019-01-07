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Создана комиссия по организации похорон Романа Аргун

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10:00, 10 Января 2019
Создана комиссия по организации похорон Романа Аргун
Комиссию возглавляет первый вице-премьер Даур Аршба.

Сухум. 10 января. Апсныпресс. Распоряжением Кабинета Министров РА создана комиссия по организации похорон общественного деятеля, заслуженного деятеля культуры, долгие годы возглавлявшего Государственное полиграфическое предприятие «Дом печати», кавалера ордена «Ахьдз-Апша» III степени Романа Джигрицовича Аргун.

Комиссию возглавляет первый вице-премьер Даур Аршба.

Прощальная панихида состоится 10 января в Доме учителя, в Сухуме, в 14:00.

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