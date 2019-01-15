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Создана комиссия по организации похорон народной артистки Абхазии Нелли Лакоба

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12:33, 22 Января 2019
Создана комиссия по организации похорон народной артистки Абхазии Нелли Лакоба
Церемония прощания с народной артисткой Абхазии состоится 23 января в Абхазском драматическом театре им. С. Я. Чанба.

Сухум. 22 января. Апсныпресс. В связи с кончиной актрисы Абхазского государственного драматического театра им С. Я. Чанба, заслуженной артистки Абхазской АССР, народной артистки Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» III степени Нелли Георгиевны Лакоба создана Комиссия по организации похорон под председательством министра культуры и охраны историко-культурного наследия РА Эльвиры Арсалия.

Церемония прощания с народной артисткой Абхазии состоится 23 января в Абхазском драматическом театре им. С. Я. Чанба.

Начало церемонии в 12:00.

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