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Создана комиссия по организации похорон абхазского писателя Джумы Ахуба

19
12:11, 13 Января 2019
Создана комиссия по организации похорон абхазского писателя Джумы Ахуба
Джума Виссарионович Ахуба скончался 13 января на 82 году жизни.

Сухум. 13 января. Апсныпресс. Распоряжением премьер-министра РА   Валерия Бганба создана комиссия по организации похорон абхазского писателя, общественного деятеля, члена Союза писателей и Союза журналистов СССР, члена Союза писателей и Союза журналистов Республики Абхазия, лауреата премии журналистов «Дружба народов», кавалера ордена «Ахьдз-Апша» II степени, лауреата Государственной премии им. Д.И.Гулиа Джумы Виссарионовича Ахуба под председательством первого вице-премьера Даура Аршба.

В составе комиссии - советник Президента по науке, культуре и образованию Владимир Зантария, министр культуры  и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвира Арсалия, заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров РА Зураб Маршан, директор Государственного полиграфического предприятия «Дом печати» Даур Начкебия.

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