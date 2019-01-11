12:11, 13 Января 2019 19
13:54, 12 Января 2019 254
11:32, 12 Января 2019 267
23:55, 11 Января 2019 294
23:50, 11 Января 2019 304
16:56, 11 Января 2019 665
16:23, 11 Января 2019 584
12:58, 11 Января 2019 6450
12:28, 11 Января 2019 428
12:12, 11 Января 2019 747
11:39, 11 Января 2019 444
11:26, 11 Января 2019 469
17:02, 10 Января 2019 378
16:30, 10 Января 2019 528
16:24, 10 Января 2019 588
10:00, 10 Января 2019 485
15:08, 9 Января 2019 486
14:13, 9 Января 2019 535
11:14, 9 Января 2019 628
14:00, 8 Января 2019 853
17:18, 7 Января 2019 1058
20:00, 6 Января 2019 678
09:00, 5 Января 2019 820
23:45, 31 Декабря 2018 1187
16:20, 31 Декабря 2018 772
Популярное
11.01.2019 6452
11.01.2019 747
11.01.2019 586
Создана комиссия по организации похорон абхазского писателя Джумы Ахуба
19
12:11, 13 Января 2019
Джума Виссарионович Ахуба скончался 13 января на 82 году жизни.
Сухум. 13 января. Апсныпресс. Распоряжением премьер-министра РА Валерия Бганба создана комиссия по организации похорон абхазского писателя, общественного деятеля, члена Союза писателей и Союза журналистов СССР, члена Союза писателей и Союза журналистов Республики Абхазия, лауреата премии журналистов «Дружба народов», кавалера ордена «Ахьдз-Апша» II степени, лауреата Государственной премии им. Д.И.Гулиа Джумы Виссарионовича Ахуба под председательством первого вице-премьера Даура Аршба.
В составе комиссии - советник Президента по науке, культуре и образованию Владимир Зантария, министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвира Арсалия, заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров РА Зураб Маршан, директор Государственного полиграфического предприятия «Дом печати» Даур Начкебия.
Сухум. 13 января. Апсныпресс. Распоряжением премьер-министра РА Валерия Бганба создана комиссия по организации похорон абхазского писателя, общественного деятеля, члена Союза писателей и Союза журналистов СССР, члена Союза писателей и Союза журналистов Республики Абхазия, лауреата премии журналистов «Дружба народов», кавалера ордена «Ахьдз-Апша» II степени, лауреата Государственной премии им. Д.И.Гулиа Джумы Виссарионовича Ахуба под председательством первого вице-премьера Даура Аршба.
В составе комиссии - советник Президента по науке, культуре и образованию Владимир Зантария, министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвира Арсалия, заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров РА Зураб Маршан, директор Государственного полиграфического предприятия «Дом печати» Даур Начкебия.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.org. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.org обязательна.