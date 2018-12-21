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Союзу журналистов Абхазии – 50 лет!
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14:12, 27 Декабря 2018
По случаю юбилея председатель Союза журналистов РА Руслан Хашиг дал брифинг.
Сухум. 27 декабря. Апсныпресс. Мадина Чагава/Лана Цвижба. В Музее Боевой Славы им. В. Ардзинба состоялся брифинг председателя Союза журналистов РА Руслана Хашиг, посвященный 50-летию создания Союза журналистов Абхазии.
Руслан Хашиг отметил, что 50-летие Союза журналистов Абхазии – это очень значимая дата для страны. «За последние 10 дней мы активно работали в архивах и библиотеках Абхазии, восстановили даты. Первый съезд Союза журналистов Абхазии прошел 17 декабря 1968 года. До этого Союз журналистов Абхазии выступал в качестве абхазского отделения Союза журналистов Грузии. С этой даты отсчитывается наша история, в эти дни Союзу журналистов исполняется 50 лет. Мы подобрали всю литературу о каждом съезде, в ближайшее время мы постараемся издать отдельной брошюрой материалы о всех 12 съездах, чтобы для истории и журналистского сообщества информация всегда была в доступе», – сказал он.
Руслан Хашиг напомнил о работе абхазских СМИ во время парламентских выборов, 2 года назад: «Всем, без исключения, кандидатам в депутаты Парламента были созданы равные условия для того, чтобы они имели возможность донести до избирателей свои программы. Если мы продолжим эти традиции в рамках президентской кампании, то это будет иметь большое значение для повышения авторитета абхазской журналистики. В начале 2019 года мы планируем провести расширенный пленум с участием всех руководителей СМИ Абхазии, с повесткой дня по подготовке к предстоящим президентским выборам в нашей стране».
Хашиг сообщил о планах Союза журналистов на следующий год: «Мы хотим привлечь внимание государства, общества, наших журналистов к 100-летию газеты «Апсны» и широко отметить юбилей. В начале развития абхазской журналистики, вплоть до появления абхазского телевидения, многие начинали свой творческий путь с редакции газеты «Апсны». В нынешних условиях, когда печать переживает не самые лучшие времена, мы должны поддержать и достойно отметить эту солидную дату. Уверен, что Правительство Абхазии примет специальное постановление и будет создан оргкомитет по празднованию юбилея первой абхазской газеты».
Кроме того, Руслан Хашиг напомнил, что итоги традиционных конкурсов, которые объявляются в начале года, будут подведены в День национальных СМИ – 27 февраля.
Также, в Музее Боевой Славы им. В. Ардзинба прошло вручение членских билетов молодым журналистам, вступившим в Союз журналистов Абхазии в 2018 году.
За два последних года, прошедших после 12 съезда, состоявшегося в ноябре 2016 года, в Союз журналистов вступили 36 работников СМИ Абхазии.
Сухум. 27 декабря. Апсныпресс. Мадина Чагава/Лана Цвижба. В Музее Боевой Славы им. В. Ардзинба состоялся брифинг председателя Союза журналистов РА Руслана Хашиг, посвященный 50-летию создания Союза журналистов Абхазии.
Руслан Хашиг отметил, что 50-летие Союза журналистов Абхазии – это очень значимая дата для страны. «За последние 10 дней мы активно работали в архивах и библиотеках Абхазии, восстановили даты. Первый съезд Союза журналистов Абхазии прошел 17 декабря 1968 года. До этого Союз журналистов Абхазии выступал в качестве абхазского отделения Союза журналистов Грузии. С этой даты отсчитывается наша история, в эти дни Союзу журналистов исполняется 50 лет. Мы подобрали всю литературу о каждом съезде, в ближайшее время мы постараемся издать отдельной брошюрой материалы о всех 12 съездах, чтобы для истории и журналистского сообщества информация всегда была в доступе», – сказал он.
Руслан Хашиг напомнил о работе абхазских СМИ во время парламентских выборов, 2 года назад: «Всем, без исключения, кандидатам в депутаты Парламента были созданы равные условия для того, чтобы они имели возможность донести до избирателей свои программы. Если мы продолжим эти традиции в рамках президентской кампании, то это будет иметь большое значение для повышения авторитета абхазской журналистики. В начале 2019 года мы планируем провести расширенный пленум с участием всех руководителей СМИ Абхазии, с повесткой дня по подготовке к предстоящим президентским выборам в нашей стране».
Хашиг сообщил о планах Союза журналистов на следующий год: «Мы хотим привлечь внимание государства, общества, наших журналистов к 100-летию газеты «Апсны» и широко отметить юбилей. В начале развития абхазской журналистики, вплоть до появления абхазского телевидения, многие начинали свой творческий путь с редакции газеты «Апсны». В нынешних условиях, когда печать переживает не самые лучшие времена, мы должны поддержать и достойно отметить эту солидную дату. Уверен, что Правительство Абхазии примет специальное постановление и будет создан оргкомитет по празднованию юбилея первой абхазской газеты».
Кроме того, Руслан Хашиг напомнил, что итоги традиционных конкурсов, которые объявляются в начале года, будут подведены в День национальных СМИ – 27 февраля.
Также, в Музее Боевой Славы им. В. Ардзинба прошло вручение членских билетов молодым журналистам, вступившим в Союз журналистов Абхазии в 2018 году.
За два последних года, прошедших после 12 съезда, состоявшегося в ноябре 2016 года, в Союз журналистов вступили 36 работников СМИ Абхазии.
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