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Совет Федерации России ратифицировал Соглашение о взаимном признании образования и квалификаций
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12:33, 21 Декабря 2018
Соглашение ратифицировано сегодня на пленарном заседании Совета Федерации Федерального Собрания России.
Сухум. 21 декабря. Апсныпресс. Межправительственное Соглашение «О взаимном признании образования и квалификаций» прошло следующий этап ратификации в верхней палате Федерального Собрания России. Документ ратифицирован Советом Федерации РФ. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Подчеркивается, что абитуриенты из Абхазии смогут без препятствий поступать в российские средние и высшие учебные заведения, и такие же условия будут созданы для граждан России, которые собрались продолжить своё образование на территории Республики Абхазия.
Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков напомнил, что Соглашение было подписано в Москве 18 декабря 2017 года. «Оно было разработано для реализации статьи 20 российско-абхазского межгосударственного Договора о союзничестве и стратегическом партнёрстве, согласно которому РФ и РА не позднее 3 лет со дня вступления этого Договора в силу обязались осуществить меры по обеспечению взаимного признания образования и квалификаций», – уточнил сенатор.
Установлено, что в России и Абхазии будет взаимно признаваться полученное основное общее, среднее общее и среднее профессиональное образование, а также высшее образование, подтверждаемое дипломами бакалавра, специалиста или магистра. Соглашение при этом распространяется на образование и квалификации, полученные до его вступления в силу.
Важно, что признание образования не освобождает его обладателей от обязанности выполнять требования, предъявляемые при приёме на обучение или для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с законодательством государств обеих стран.
В документе сказано, что будет создан Комитет экспертов для выработки рекомендаций по решению вопросов реализации Соглашения, заседания которого будут проводиться, как правило, не реже 1 раза в год.
Сухум. 21 декабря. Апсныпресс. Межправительственное Соглашение «О взаимном признании образования и квалификаций» прошло следующий этап ратификации в верхней палате Федерального Собрания России. Документ ратифицирован Советом Федерации РФ. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Подчеркивается, что абитуриенты из Абхазии смогут без препятствий поступать в российские средние и высшие учебные заведения, и такие же условия будут созданы для граждан России, которые собрались продолжить своё образование на территории Республики Абхазия.
Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков напомнил, что Соглашение было подписано в Москве 18 декабря 2017 года. «Оно было разработано для реализации статьи 20 российско-абхазского межгосударственного Договора о союзничестве и стратегическом партнёрстве, согласно которому РФ и РА не позднее 3 лет со дня вступления этого Договора в силу обязались осуществить меры по обеспечению взаимного признания образования и квалификаций», – уточнил сенатор.
Установлено, что в России и Абхазии будет взаимно признаваться полученное основное общее, среднее общее и среднее профессиональное образование, а также высшее образование, подтверждаемое дипломами бакалавра, специалиста или магистра. Соглашение при этом распространяется на образование и квалификации, полученные до его вступления в силу.
Важно, что признание образования не освобождает его обладателей от обязанности выполнять требования, предъявляемые при приёме на обучение или для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с законодательством государств обеих стран.
В документе сказано, что будет создан Комитет экспертов для выработки рекомендаций по решению вопросов реализации Соглашения, заседания которого будут проводиться, как правило, не реже 1 раза в год.
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