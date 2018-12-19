Сотрудники УВД по Гагрскому району пресекают факты незаконной рубки хвойных деревьев

Премьер-министром Абхазии подписано Распоряжение «О запрете заготовки ели и пихты для проведения новогодних праздников в 2018 году».



Сухум. 24 декабря. Апсныпресс. На въезде на гору Мамзышха развернут блокпост сотрудников Управления внутренних дел по Гагрскому району совместно со специальным отрядом быстрого реагирования для выявления нарушений по заготовке елок. Такие меры введены согласно Распоряжению премьер-министра Республики Абхазия «О запрете заготовки ели и пихты для проведения новогодних праздников в 2018 году». Об этом сообщается на официальном сайте Администрации Гагрского района.



Как отмечается в сообщении, все ущелья от села Гечрипш до Рицинского реликтового национального парка включительно, где произрастают пихты и ели, контролируются сотрудниками правоохранительных органов и специального отряда быстрого реагирования для пресечения фактов незаконной рубки хвойных деревьев.



Заместитель начальника Управления внутренних дел по Гагрскому району Зураб Барциц отметил, что в распоряжении УВД уже имеются видеоматериалы, свидетельствующие о незаконной вырубке и вывозе зеленых насаждений на подступах к горе Мамзышха. В отношении нарушителей составляются соответствующие акты, применяются предусмотренные законом меры, а деревья хвойных пород изымаются.



Согласно распоряжению об охране хвойных деревьев, контроль их рубки и реализации возложены на Государственное лесное хозяйство, Государственный комитет РА по экологии и охране природы, Министерство внутренних дел и Государственный таможенный комитет. Администрациям районов и города Сухум рекомендовано использовать для проведения новогодних праздников искусственные новогодние елки.