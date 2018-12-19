13:49, 24 Декабря 2018 23
13:27, 24 Декабря 2018 43
12:12, 24 Декабря 2018 116
11:32, 24 Декабря 2018 122
09:09, 24 Декабря 2018 191
14:51, 23 Декабря 2018 476
13:14, 22 Декабря 2018 329
13:00, 22 Декабря 2018 248
15:31, 21 Декабря 2018 468
14:58, 21 Декабря 2018 500
14:10, 21 Декабря 2018 319
13:32, 21 Декабря 2018 461
13:11, 21 Декабря 2018 463
12:54, 21 Декабря 2018 618
12:33, 21 Декабря 2018 469
12:21, 21 Декабря 2018 483
12:09, 21 Декабря 2018 506
11:23, 21 Декабря 2018 1010
10:56, 21 Декабря 2018 538
10:28, 21 Декабря 2018 442
18:01, 20 Декабря 2018 509
17:44, 20 Декабря 2018 701
17:01, 20 Декабря 2018 530
14:03, 20 Декабря 2018 402
12:34, 20 Декабря 2018 396
Популярное
19.12.2018 1080
21.12.2018 1010
19.12.2018 740
17.12.2018 730
19.12.2018 665
19.12.2018 644
18.12.2018 621
Сотрудники УВД по Гагрскому району пресекают факты незаконной рубки хвойных деревьев
43
13:27, 24 Декабря 2018
Премьер-министром Абхазии подписано Распоряжение «О запрете заготовки ели и пихты для проведения новогодних праздников в 2018 году».
Сухум. 24 декабря. Апсныпресс. На въезде на гору Мамзышха развернут блокпост сотрудников Управления внутренних дел по Гагрскому району совместно со специальным отрядом быстрого реагирования для выявления нарушений по заготовке елок. Такие меры введены согласно Распоряжению премьер-министра Республики Абхазия «О запрете заготовки ели и пихты для проведения новогодних праздников в 2018 году». Об этом сообщается на официальном сайте Администрации Гагрского района.
Как отмечается в сообщении, все ущелья от села Гечрипш до Рицинского реликтового национального парка включительно, где произрастают пихты и ели, контролируются сотрудниками правоохранительных органов и специального отряда быстрого реагирования для пресечения фактов незаконной рубки хвойных деревьев.
Заместитель начальника Управления внутренних дел по Гагрскому району Зураб Барциц отметил, что в распоряжении УВД уже имеются видеоматериалы, свидетельствующие о незаконной вырубке и вывозе зеленых насаждений на подступах к горе Мамзышха. В отношении нарушителей составляются соответствующие акты, применяются предусмотренные законом меры, а деревья хвойных пород изымаются.
Согласно распоряжению об охране хвойных деревьев, контроль их рубки и реализации возложены на Государственное лесное хозяйство, Государственный комитет РА по экологии и охране природы, Министерство внутренних дел и Государственный таможенный комитет. Администрациям районов и города Сухум рекомендовано использовать для проведения новогодних праздников искусственные новогодние елки.
Сухум. 24 декабря. Апсныпресс. На въезде на гору Мамзышха развернут блокпост сотрудников Управления внутренних дел по Гагрскому району совместно со специальным отрядом быстрого реагирования для выявления нарушений по заготовке елок. Такие меры введены согласно Распоряжению премьер-министра Республики Абхазия «О запрете заготовки ели и пихты для проведения новогодних праздников в 2018 году». Об этом сообщается на официальном сайте Администрации Гагрского района.
Как отмечается в сообщении, все ущелья от села Гечрипш до Рицинского реликтового национального парка включительно, где произрастают пихты и ели, контролируются сотрудниками правоохранительных органов и специального отряда быстрого реагирования для пресечения фактов незаконной рубки хвойных деревьев.
Заместитель начальника Управления внутренних дел по Гагрскому району Зураб Барциц отметил, что в распоряжении УВД уже имеются видеоматериалы, свидетельствующие о незаконной вырубке и вывозе зеленых насаждений на подступах к горе Мамзышха. В отношении нарушителей составляются соответствующие акты, применяются предусмотренные законом меры, а деревья хвойных пород изымаются.
Согласно распоряжению об охране хвойных деревьев, контроль их рубки и реализации возложены на Государственное лесное хозяйство, Государственный комитет РА по экологии и охране природы, Министерство внутренних дел и Государственный таможенный комитет. Администрациям районов и города Сухум рекомендовано использовать для проведения новогодних праздников искусственные новогодние елки.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.org. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.org обязательна.