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Синоптики о погоде в выходные дни: неустойчива

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15:31, 21 Декабря 2018
Синоптики о погоде в выходные дни: неустойчива
Температура воздуха днем +10°С.

Сухум. 21 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни погода на территории Черноморского побережья Абхазии неустойчива из-за влияния южной периферии Североатлантического  циклона с холодными массами воздуха. Ожидается облачная погода, в субботу ночью и до второй половины дня слабый дождь, в воскресенье – ночью без осадков, днем временами умеренный дождь, местами переходящий в сильный.

Атмосферное давление высокое – 770 мм рт. ст., будет медленно понижаться.

Ветер слабый и умеренный – 3-5 м/с, местами с порывами до 10 м/с.

Температура воздуха ночью +3+8, днем +5+10°С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение морской воды значительное и умеренное – 125-75 см (4-2б).

Относительная влажность воздуха – 70-90%.
                                                     
В столице облачная погода, в субботу ночью и до второй половины дня временами  дождь, в воскресенье ночью без осадков, днем умеренный, к вечеру возможен сильный дождь.

Температура воздуха ночью +6, днем +9°С.

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