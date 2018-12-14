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Синоптики о погоде в выходные дни: неустойчива
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15:31, 21 Декабря 2018
Температура воздуха днем +10°С.
Сухум. 21 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни погода на территории Черноморского побережья Абхазии неустойчива из-за влияния южной периферии Североатлантического циклона с холодными массами воздуха. Ожидается облачная погода, в субботу ночью и до второй половины дня слабый дождь, в воскресенье – ночью без осадков, днем временами умеренный дождь, местами переходящий в сильный.
Атмосферное давление высокое – 770 мм рт. ст., будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный – 3-5 м/с, местами с порывами до 10 м/с.
Температура воздуха ночью +3+8, днем +5+10°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное – 125-75 см (4-2б).
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
В столице облачная погода, в субботу ночью и до второй половины дня временами дождь, в воскресенье ночью без осадков, днем умеренный, к вечеру возможен сильный дождь.
Температура воздуха ночью +6, днем +9°С.
Сухум. 21 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни погода на территории Черноморского побережья Абхазии неустойчива из-за влияния южной периферии Североатлантического циклона с холодными массами воздуха. Ожидается облачная погода, в субботу ночью и до второй половины дня слабый дождь, в воскресенье – ночью без осадков, днем временами умеренный дождь, местами переходящий в сильный.
Атмосферное давление высокое – 770 мм рт. ст., будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный – 3-5 м/с, местами с порывами до 10 м/с.
Температура воздуха ночью +3+8, днем +5+10°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное – 125-75 см (4-2б).
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
В столице облачная погода, в субботу ночью и до второй половины дня временами дождь, в воскресенье ночью без осадков, днем умеренный, к вечеру возможен сильный дождь.
Температура воздуха ночью +6, днем +9°С.
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