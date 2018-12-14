Синоптики о погоде в выходные дни: неустойчива

Температура воздуха днем +10°С.



Сухум. 21 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни погода на территории Черноморского побережья Абхазии неустойчива из-за влияния южной периферии Североатлантического циклона с холодными массами воздуха. Ожидается облачная погода, в субботу ночью и до второй половины дня слабый дождь, в воскресенье – ночью без осадков, днем временами умеренный дождь, местами переходящий в сильный.



Атмосферное давление высокое – 770 мм рт. ст., будет медленно понижаться.



Ветер слабый и умеренный – 3-5 м/с, местами с порывами до 10 м/с.



Температура воздуха ночью +3+8, днем +5+10°С.



Температура морской воды +13°С.



Волнение морской воды значительное и умеренное – 125-75 см (4-2б).



Относительная влажность воздуха – 70-90%.



В столице облачная погода, в субботу ночью и до второй половины дня временами дождь, в воскресенье ночью без осадков, днем умеренный, к вечеру возможен сильный дождь.



Температура воздуха ночью +6, днем +9°С.

