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Шестнадцать градусов тепла в Абхазии 24 января
15:37, 23 Января 2019
Волнение морской воды умеренное – 25-75 см.
Сухум. 23 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг на погоду Абхазии по-прежнему будет сказываться влияние передней части малоподвижного, глубокого Средиземноморского циклона и вынос теплой массы воздуха с юга. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.
Атмосферное давление – 761 мм рт. ст., будет медленно понижаться.
Ветер умеренный – 2-7 м/с, местами порывы до 9 м/с.
Температура воздуха ночью +3+8°С, днем +11+16°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное – 25-75 см (1-2б).
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
В столице облачная погода с прояснениями, без осадков.
Температура воздуха ночью +7°С, днем +15°С.
Сухум. 23 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг на погоду Абхазии по-прежнему будет сказываться влияние передней части малоподвижного, глубокого Средиземноморского циклона и вынос теплой массы воздуха с юга. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.
Атмосферное давление – 761 мм рт. ст., будет медленно понижаться.
Ветер умеренный – 2-7 м/с, местами порывы до 9 м/с.
Температура воздуха ночью +3+8°С, днем +11+16°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное – 25-75 см (1-2б).
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
В столице облачная погода с прояснениями, без осадков.
Температура воздуха ночью +7°С, днем +15°С.
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